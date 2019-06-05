Робочі підгрупи щодо Донбасу почали засідання у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Робочі підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі почали засідання в Мінську. Про це повідомляє МЗС Білорусі в Twitter, передає УНН.
"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - повідомили в білоруському зовнішньополітичному відомстві.
Раніше сьогодні Президент Володимир Зеленський зазначив, що українська делегація в Мінську нагадає про неприпустимість спроб діалогу з Україною з позиції сили. Заяву він зробив на тлі повідомлення про втрати на Донбасі - троє загиблих українських військових за добу.