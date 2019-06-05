Рабочие подгруппы по Донбассу начали заседание в Минске

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 6360 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 30001 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 50813 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113861 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109107 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136301 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144060 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129994 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130071 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Рабочие подгруппы по Донбассу начали заседание в Минске

Рабочие подгруппы по Донбассу начали заседание в Минске

Киев  •  УНН

 • 11651 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Рабочие подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе начали заседание в Минске. Об этом сообщает МИД Беларуси в Twitter, передает УНН.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщили в беларусском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сегодня Президент Владимир Зеленский отметил, что украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с Украиной с позиции силы. Заявление он сделал на фоне сообщения о потерях на Донбассе - трое погибших украинских военных за сутки.

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