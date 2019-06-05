Рабочие подгруппы по Донбассу начали заседание в Минске

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщили в беларусском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сегодня Президент Владимир Зеленский отметил, что украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с Украиной с позиции силы. Заявление он сделал на фоне сообщения о потерях на Донбассе - трое погибших украинских военных за сутки.