Луценко назвав умови для торгівлі з окупованими територіями
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що торгівля з підприємствами на окупованих територіях можлива лише при їх реєстрації і сплаті податків в Україні, як це було до 2017 року. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
"Після того, як терористи "націоналізували" українську державну і приватну власність на території ОРДЛО, ідея зняти економічну блокаду означає легалізацію виплати податків терористичним утворенням і перекладання соціальних та комунальних видатків псевдореспублік на український бюджет.
Така торгівля буде криміналом, що підпадає під статтю 258-5 КК про фінансування тероризму", - зазначив Луценко.
Нагадаємо, в середу після чергової зустрічі в Мінську спецпредставник глави ОБСЄ Мартін Сайдік, Контактна група на наступному засіданні розгляне питання про зняття економічної блокади в Донбасі.
"Це пропозиція була зроблена Леонідом Кучмою (глава української делегації в ТКГ — ред.), — сказав він. — Воно було підтримане і представниками окремих районів Донецької та Луганської областей. Це питання буде винесено на розгляд засідання економічної підгрупи в наступний раз".
За словами Сайдіка, введення в березні 2017 року економічної блокади Донбасу працювало виключно на розрив відносин між сторонами конфлікту.
"Тому зараз треба працювати в протилежному напрямку, — вважає Сайдік. — Зняття блокади — це був би великий прогрес".