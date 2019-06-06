Луценко назвав умови для торгівлі з окупованими територіями

КИЇВ. 6 червня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що торгівля з підприємствами на окупованих територіях можлива лише при їх реєстрації і сплаті податків в Україні, як це було до 2017 року. Про це він написав у Facebook, передає УНН.