Луценко назвал условия для торговли с оккупированными территориями

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 20745 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 42279 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 111991 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108221 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135795 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143791 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129839 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130034 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131242 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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6 марта, 10:14 • 124184 просмотра
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Луценко назвал условия для торговли с оккупированными территориями

Луценко назвал условия для торговли с оккупированными территориями

Киев  •  УНН

 • 10669 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине, как это было до 2017 года. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"После того, как террористы "национализировали" украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованием и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет.

Такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма", - отметил Луценко.

Напомним, в среду после встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, Контактная группа на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе.

"Это предложение было сделано Леонидом Кучмой (глава украинской делегации в ТКГ - ред.), - сказал он. - Оно было поддержано и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение заседания экономической подгруппы в следующий раз".

По словам Сайдик, введение в марте 2017 года экономической блокады Донбасса работало исключительно на разрыв отношений между сторонами конфликта.

"Поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении, - считает Сайдик. - Снятие блокады - это был бы большой прогресс".

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