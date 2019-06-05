На наступному засіданні у Мінську розглянуть питання про зняття блокади з Донбасу - Сайдік
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Тристороння контактна група з врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях на наступному засіданні розгляне питання про зняття економічної блокади на Донбасі. Про це повідомив після зустрічі в Мінську спецпредставник глави ОБСЄ Мартін Сайдік, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Це пропозиція була зроблена Леонідом Кучмою, і це, дійсно, так. Вона було підтримана і представниками окремих районів Донецької та Луганської областей. Це питання буде винесено на розгляд засідання економічної підгрупи в наступний раз", - повідомив Сайдік.
За словами Сайдіка, зняття блокади - це був би великий прогрес.
Спецпредставник голови ОБСЄ проінформував також, що на сьогоднішній зустрічі економічна підгрупа зосередилася на розгляді питань водопостачання в зоні конфлікту.
Нагадаємо, в Мінську під час переговорів по Донбасу сторони домовилися оголосити режим тиші в Станиці Луганській з 10 червня.