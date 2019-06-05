На наступному засіданні у Мінську розглянуть питання про зняття блокади з Донбасу - Сайдік

КИЇВ. 5 червня. УНН. Тристороння контактна група з врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях на наступному засіданні розгляне питання про зняття економічної блокади на Донбасі. Про це повідомив після зустрічі в Мінську спецпредставник глави ОБСЄ Мартін Сайдік, передає УНН з посиланням на ТАСС.