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Порошенко зажадав від Зеленського пояснень про можливе зняття блокади Донбасу

Порошенко зажадав від Зеленського пояснень про можливе зняття блокади Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Колишній президент України Петро Порошенко зажадав від чинного глави держави Володимира Зеленського публічно відповісти, на якій підставі українська делегація має намір обговорити питання зняття блокади з Донбасу на наступному засіданні учасників Тристоронньої контактної групи (ТКГ) по врегулюванню ситуації на сході країни. Про це екс-президент України написав у своєму Facebook, передає УНН.

“Занепокоєний несподіваною новиною за підсумками засідання ТКГ у Мінську про нібито готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження щодо ОРДЛО”, — написав Порошенко.

“Вимагаю від президента Зеленського дати публічну відповідь, на якій підставі він дав такі директиви делегації України. Реалізація російського сценарію на Донбасі — це зрада національних інтересів нашої держави і пам’яті про тисячі українських патріотів, які загинули за свободу, суверенітет та територіальну цілісність України!”, — написав Порошенко.

Він нагадав, що 15 березня 2017 року рішенням РНБО було призупинено економічні зв’язки з окупованими територіями “як реакція на свавільне захоплення (експропріація або запровадження зовнішнього управління Москвою) українських державних та приватних підприємств, запровадження рубльової зони та російської податкової системи”.

“Що ж змінилося з того часу? З боку окупанта — нічогісінько. Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?

Ми ніколи не заперечували проти відновлення економічних зв’язків, але в чіткій відповідності до національних інтересів України, за умови виконання згаданого рішення РНБО, передусім, встановлення сталого і тривалого режиму припинення вогню, повернення захоплених державних і приватних підприємств їх українським власникам”, — додав екс-президент України.

Як повідомив в середу після чергової зустрічі в Мінську спецпредставник глави ОБСЄ Мартін Сайдік, Контактна група на наступному засіданні розгляне питання про зняття економічної блокади в Донбасі.

“Це пропозиція була зроблена Леонідом Кучмою (глава української делегації в ТКГ — ред), — сказав він. — Воно було підтримане і представниками окремих районів Донецької та Луганської областей. Це питання буде винесено на розгляд засідання економічної підгрупи в наступний раз”.

За словами Сайдіка, введення в березні 2017 року економічної блокади Донбасу працювало виключно на розрив відносин між сторонами конфлікту.

“Тому зараз треба працювати в протилежному напрямку, — вважає Сайдік. — Зняття блокади — це був би великий прогрес”.

Нагадаємо, в Мінську під час переговорів по Донбасу сторони домовилися оголосити режим тиші в Станиці Луганській з 10 червня.

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