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Порошенко потребовал от Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса

Порошенко потребовал от Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса

Киев  •  УНН

 • 41593 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского публично ответить, на каком основании украинская делегация намерена обсудить вопрос о снятии блокады с Донбасса на следующем заседании участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке страны. Об этом экс-президент Украины написал в своем Facebook, передает УНН.

“Обеспокоен неожиданной новостью по итогам заседания ТКГ в Минске о якобы готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения по ОРДЛО”, — написал Порошенко.

“Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария на Донбассе — это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!”, — написал Порошенко.

Он напомнил, что 15 марта 2017 года решением СНБО были приостановлены экономические связи с оккупированными территориями “как реакция на произвольное захвата (экспроприация или введения внешнего управления Москвой) украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы”.

“Что же изменилось с тех пор? Со стороны оккупанта — ничего. Получается украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?

Мы никогда не возражали против восстановления экономических связей, но в строгом соответствии с национальными интересами Украины, при условии выполнения упомянутого решения СНБО, прежде всего, установление устойчивого и длительного режима прекращения огня, возвращение захваченных государственных и частных предприятий их украинским владельцам”, — добавил экс-президент Украины.

Как сообщил в среду после встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, Контактная группа на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе.

“Это предложение было сделано Леонидом Кучмой (глава украинской делегации в ТКГ — ред), — сказал он. — Оно было поддержано и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение заседания экономической подгруппы в следующий раз”.

По словам Сайдик, введение в марте 2017 года экономической блокады Донбасса работало исключительно на разрыв отношений между сторонами конфликта.

“Поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении, — считает Сайдик. — Снятие блокады — это был бы большой прогресс”.

Напомним, в Минске во время переговоров по Донбассу стороны договорились объявить режим тишины в Станице Луганской с 10 июня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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