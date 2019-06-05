У Мінську домовились з 10 червня оголосити режим тиші у Станиці Луганській
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У Мінську під час переговорів щодо Донбасу сторони домовилися оголосити режим тиші у Станиці Луганській з 10 червня. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Президента України, передає УНН.
"...сторони домовилися оголосити режим тиші у Станиці Луганській з 10 червня", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-служби, очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма Леонід Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стало зазначення не лише часу початку “режиму тиші”, а й механізму його запровадження.
“Це принципово. Бо жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього „режиму тиші“. Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл громадських об’єктів — шкіл, дитячих садків. До 19 червня група повинна розробити такі пропозиції. Ми маємо 19 числа їх затвердити”, — наголосив очільник української делегації в ТКГ.
Нагадаємо, 5 червня Кучма заявив, що вперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно.