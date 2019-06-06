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Кучма: нема ніякої економічної блокади Донбасу

Кучма: нема ніякої економічної блокади Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. На сьогодні нема економічної блокади окупованого Донбасу з боку України, але є тимчасові обмеження. Про це заявив очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма у Києві на брифінгу 6 червня, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи планує Україна “зняти блокаду” окупованих територій, передає кореспондент УНН.

“Питання блокади: нема ніякої економічної блокади. Почитайте рішення РНБО і потім указ Порошенка. Це — тимчасово заборонене переміщення вантажів через лінію зіткнення. Яка це блокада?” — запитав Кучма.

Він заявив, що на сьогоднішній день сотні, тисячі людей щодня пересікають контрольні пункти, і 50 кг кожній людині дозволяється нести з собою.

“Те, що така проблема існує, це правда. Це питання виникає кожен раз у контактній групі, з боку тої сторони. Але ми чітко заявляємо — рух має бути двостороннім. Якщо ви під час цієї заборони руху націоналізували всі українські підприємства, то ви спочатку дайте нам відповідь — коли ви збираєтесь їх повертати”, — сказав очільник української делегації.

Водночас він підкреслив, що є членом лише контактної групи.

“Ми не можемо приймати рішення на контактній групі відмінити указ Президента. Але говорити про це можна скільки завгодно. Це питання на сьогодні існує, його ввесь час піднімає і російська сторона, окрім ОРДЛО, і я думаю, воно існує і в Україні”, — заявив він.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях на наступному засіданні розгляне питання про зняття економічної блокади на Донбасі. Як повідомив спецпредставник глави ОБСЄ Мартін Сайдік, ця пропозиція була зроблена Леонідом Кучмою.

Пізніше Порошенко зажадав від Зеленського пояснень про можливе зняття блокади Донбасу.

Українські Національні Новини

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