Кучма пояснив ініціативу "не стріляти у відповідь"

ukru
16:18 • 19115 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 45834 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 47518 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 40122 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 82418 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 146610 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 165699 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153521 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 234225 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159291 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.5 м/с
40 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 53877 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 34024 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

22 березня, 10:49 • 53223 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 52459 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

12:51 • 39175 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 151798 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 234234 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 199898 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 185210 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 152278 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 20063 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 20728 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 34024 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 25256 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 53877 перегляди
Актуальне
Кучма пояснив ініціативу "не стріляти у відповідь"

Кучма пояснив ініціативу "не стріляти у відповідь"

Київ • УНН

 • 14712 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Україна у Тристоронній контактній групі пропонує не відповідати на провокаційні обстріли бойовиків, які ведуться з території цивільної інфраструктури – дитсадків, домівок місцевих жителів тощо. Про це заявив очільник української делегації у ТКГ Леонід Кучма у Києві на брифінгу 6 червня, передає кореспондент УНН.

"Що стосується режиму тиші, кожен раз, коли приймалося рішення про режим тиші, приймалося рішення з такого-то числа перестати стріляти. Ви добре знаєте, що жодного разу цей режим не відбувався.

Тому ми вчора домовилися, що до 19 числа група безпеки, що складається з усіх і вся, повинна підготувати документ із заходами, захисними механізмами: що треба робити, якщо цей режим був (введений – ред.). Тобто рух двосторонній, щоб не тільки ми, та сторона також дала запевнення, розписалася під тим документом умовно кажучи", - пояснив Кучма.

Він також заявив, що існує ще одна проблема, яка існує вже протягом 5 років, – це провокаційні обстріли.

"Коли заїжджає якась установка чи у дитсадочок, чи до хати, чи в населений пункт, і веде обстріли наших територій. Скажіть будь ласка, ми можемо, якщо бачимо, що з дитячого садочку йде обстріли, давати відповідь? Відповідь – завжди давати треба, коли йдуть бойові дії на території, де нема населених пунктів", - заявив очільник української делегації.

На питання журналіста про те, чи вірне твердження, що Кучма пропонує не відповідати на обстріли бойовиків, якщо вони ведуться з території цивільної інфраструктури, він відповів: "Абсолютно".

"Коли ми чітко розуміємо, що це провокаційний обстріл", - зазначив другий Президент.

Нагадаємо, під час засідання робочих груп у рамках ТКГ із мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях однією з домовленостей стало зазначення не лише часу початку "режиму тиші", а й механізму його запровадження.

Очільник української делегації в ТКГ Леонід Кучма заявив: "Це принципово. Бо жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл громадських об’єктів — шкіл, дитячих садків. До 19 червня група повинна розробити такі пропозиції. Ми маємо 19 числа їх затвердити".

Як повідомляв УНН, у Мінську під час переговорів щодо Донбасу сторони домовилися оголосити режим тиші у Станиці Луганській з 10 червня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,140.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,985.38