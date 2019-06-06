Кучма пояснив ініціативу "не стріляти у відповідь"

"Що стосується режиму тиші, кожен раз, коли приймалося рішення про режим тиші, приймалося рішення з такого-то числа перестати стріляти. Ви добре знаєте, що жодного разу цей режим не відбувався.

Тому ми вчора домовилися, що до 19 числа група безпеки, що складається з усіх і вся, повинна підготувати документ із заходами, захисними механізмами: що треба робити, якщо цей режим був (введений – ред.). Тобто рух двосторонній, щоб не тільки ми, та сторона також дала запевнення, розписалася під тим документом умовно кажучи", - пояснив Кучма.

Він також заявив, що існує ще одна проблема, яка існує вже протягом 5 років, – це провокаційні обстріли.

"Коли заїжджає якась установка чи у дитсадочок, чи до хати, чи в населений пункт, і веде обстріли наших територій. Скажіть будь ласка, ми можемо, якщо бачимо, що з дитячого садочку йде обстріли, давати відповідь? Відповідь – завжди давати треба, коли йдуть бойові дії на території, де нема населених пунктів", - заявив очільник української делегації.

На питання журналіста про те, чи вірне твердження, що Кучма пропонує не відповідати на обстріли бойовиків, якщо вони ведуться з території цивільної інфраструктури, він відповів: "Абсолютно".

"Коли ми чітко розуміємо, що це провокаційний обстріл", - зазначив другий Президент.

Нагадаємо, під час засідання робочих груп у рамках ТКГ із мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях однією з домовленостей стало зазначення не лише часу початку "режиму тиші", а й механізму його запровадження.

Очільник української делегації в ТКГ Леонід Кучма заявив: "Це принципово. Бо жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл громадських об’єктів — шкіл, дитячих садків. До 19 червня група повинна розробити такі пропозиції. Ми маємо 19 числа їх затвердити".

Як повідомляв УНН, у Мінську під час переговорів щодо Донбасу сторони домовилися оголосити режим тиші у Станиці Луганській з 10 червня.