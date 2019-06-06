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У Зеленського назвали умову для зняття економічної блокади Донбасу

У Зеленського назвали умову для зняття економічної блокади Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Зняття економічної блокади окупованого Донбасу можливе лише у відповідь на поступове повернення в українське правове поле. Про це повідомила речниця Президента Юлія Мендель у Facebook, передає УНН.

Вона зазначила, що під час зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську йшлося про те, що проблема торговельний обмежень з ОРДЛО існує і вона потребує вирішення, але "винятково у форматі двостороннього руху".

Вона нагадала, що відповідні обмеження було запроваджено за рішенням РНБО у березні 2017 року у відповідь на впровадження рубльової зони та псевдонаціоналізацію українських державних та приватних підприємств, серед іншого – і з іноземним капіталом, а також приватної власності українців, які перебували на території ОРДЛО, а також припинення сплати податків з тих територій в Україну.

"Відповідні обмеження, крок за кроком, можуть бути зняті лише - наголошуємо - у відповідь на поступове повернення в українське правове поле", - заявила Мендель.

За її словами, ця тема піднімалася за ініціативою російської сторони та ватажків збройних формувань. У зв'язку з цим очільник української делегації у ТКГ Леонід Кучма зазначив, що якщо таке бажання дійсно є, то за умови вирішення питання скасування рубльової зони, скасування незаконних рішень про псевдонаціоналізацію, Україна готова відновлювати питання економічної реінтеграції на умовах повернення в українське правове поле, відповідно до Мінських домовленостей.

"Наріжним каменем для української делегації є національні інтереси нашої держави, її територіальна цілісність і суверенітет. Принципова позиція - всі дії з врегулювання мають взаємними, двосторонніми, у повній відповідності до українського законодавства", - зазначила Мендель.

Також вона прокоментувала заяви про капітуляцію, які почали з'являтися після інформації про намір ТКГ розглянути питання зняття економічної блокади на Донбасі.

"Хочемо принагідно нагадати тим, хто сьогодні почав нагнітати паніку розмовами про капітуляцію, що дві майже капітуляції України у Мінську вже відбувалися – перша після Іловайську, друга після Дебальцева. Президент Володимир Зеленський, як всі представники України у ТКГ, натомість, прагне здобути у Мінську перемогу для України", - заявила Мендель.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях на наступному засіданні розгляне питання про зняття економічної блокади на Донбасі. Як повідомив спецпредставник глави ОБСЄ Мартін Сайдік, ця пропозиція була зроблена Леонідом Кучмою.

Пізніше Порошенко зажадав від Зеленського пояснень про можливе зняття блокади Донбасу.

А генпрокурор Юрій Луценко заявив, що торгівля з підприємствами на окупованих територіях можлива лише при їх реєстрації і сплаті податків в Україні, як це було до 2017 року.

При цьому, очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив, що на сьогодні нема економічної блокади окупованого Донбасу з боку України, однак є тимчасові обмеження.

Українські Національні Новини

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