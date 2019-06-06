У Зеленского назвали условие для снятия экономической блокады Донбасса

Она отметила, что во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске говорилось, что проблема торговый ограничений с ОРДЛО существует и она требует решения, но "исключительно в формате двустороннего движения".

Она напомнила, что соответствующие ограничения были введены по решению СНБО в марте 2017 года в ответ на внедрение рублевой зоны и псевдонационализацию украинских государственных и частных предприятий, в том числе - и с иностранным капиталом, а также частной собственности украинцев, которые находились на территории ОРДЛО, а также прекращение уплаты налогов с тех территорий в Украине.

"Соответствующие ограничения, шаг за шагом, могут быть сняты только - подчеркиваем - в ответ на постепенное возвращение в украинском правовом поле", - заявила Мендель.

По ее словам, эта тема поднималась по инициативе российской стороны и главарей вооруженных формирований. В связи с этим глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма отметил, что если такое желание действительно есть, то при решении вопроса отмены рублевой зоны, отмене незаконных решений о псевдонационализацию, Украина готова восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возвратности в украинском правовое поле, в соответствии с Минскими договоренностями.

"Краеугольным камнем для украинской делегации есть национальные интересы нашего государства, его территориальная целостность и суверенитет. Принципиальная позиция - все действия по урегулированию имеют взаимными, двусторонними, в полном соответствии с украинским законодательством", - отметила Мендель.

Также она прокомментировала заявления о капитуляции, которые начали появляться после информации о намерении ТКГ рассмотреть вопрос о снятии экономической блокады на Донбассе.

"Хотим попутно напомнить тем, кто сегодня начал нагнетать панику разговорами о капитуляции, что две почти капитуляции Украины в Минске уже проходили - первая после Иловайске, вторая после Дебальцево. Президент Владимир Зеленский, как все представители Украины в ТКГ, зато стремится получить в Минске победу для Украины", - заявила Мендель.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады на Донбассе. Как сообщил спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, это предложение было сделано Леонидом Кучмой.

Позже Порошенко потребовал от Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.

А генпрокурор Юрий Луценко заявил, что торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине, как это было до 2017 года.

При этом, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма заявил, что на сегодня нет экономических блокады оккупированного Донбасса со стороны Украины, однако есть временные ограничения.