Дорожню карту Зеленського по Мінську не оприлюднять до 19 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Дорожню карту Президента України Володимира Зеленського щодо мінських переговорів не буде опубліковано до 19 червня. Про це повідомила речниця Президента Юлія Мендель на прес-конференції, передає УНН.
“Щодо дорожньої карти Президента щодо мінських переговорів: ми поки не робимо дорожню карту публічною з двох причин. Перша причина — були вже інциденти, коли інформація виходила напередодні і ініціативи Президента блокувались іншою стороною. Власне, неоприлюднення цієї дорожньої карти зараз є просто питанням безпеки. З другого боку, ми хочемо узгодити нашу дорожню карту з нашими європейськими партнерами по „нормандському формату“, і до 19 червня ми не хотіли б публікувати цю дорожню карту”, — сказала Мендель.
З її слів, водночас є два основні пункти в дорожній карті — припинення вогню та повернення полонених.
Раніше очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив, що засідання робочих груп у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях вперше пройшли конструктивно.
Також Леонід Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стало зазначення не лише часу початку “режиму тиші”, а й механізму його запровадження.