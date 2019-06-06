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Дорожню карту Зеленського по Мінську не оприлюднять до 19 червня

Дорожню карту Зеленського по Мінську не оприлюднять до 19 червня

Київ • УНН

 • 10950 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Дорожню карту Президента України Володимира Зеленського щодо мінських переговорів не буде опубліковано до 19 червня. Про це повідомила речниця Президента Юлія Мендель на прес-конференції, передає УНН.

“Щодо дорожньої карти Президента щодо мінських переговорів: ми поки не робимо дорожню карту публічною з двох причин. Перша причина — були вже інциденти, коли інформація виходила напередодні і ініціативи Президента блокувались іншою стороною. Власне, неоприлюднення цієї дорожньої карти зараз є просто питанням безпеки. З другого боку, ми хочемо узгодити нашу дорожню карту з нашими європейськими партнерами по „нормандському формату“, і до 19 червня ми не хотіли б публікувати цю дорожню карту”, — сказала Мендель.

З її слів, водночас є два основні пункти в дорожній карті — припинення вогню та повернення полонених.

Раніше очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив, що засідання робочих груп у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях вперше пройшли конструктивно.

Також Леонід Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стало зазначення не лише часу початку “режиму тиші”, а й механізму його запровадження.

Українські Національні Новини

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