За сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 106 авиационных атак, 99 залповых обстрелов

За сутки произошло 75 боевых столкновений. рф нанесла 14 ракетных и 106 авиационных ударов. Совершено 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки произошло 75 боевых столкновений, в результате которых россияне нанесли 14 ракетных и 106 авиационных ударов, а также совершили 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому авиационные удары направлены были на населенные пункты различных областей Украины, в частности: Середина-Буда, Ворожба (Сумская область); Землянки, Потихоново, Бологовка, Кисловка (Харьковская область); Белогоровка (Луганская область); Терны, Ямполовка, Раздоловка, Часов Яр, Дачное, Дружба, Уманское, Семеновка, Новобахмутовка, Жданово, Очеретино, Бердичи, Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, Угледар, Старомайорское, Макаровка (Донецкая область); Роботино, Малиновка, Малая Токмачка, Степное (Запорожская область); Токаревка, Тягинка (Херсонская область). Также под артиллерийским огнем оказались около 140 населенных пунктов разных областей Украины, в частности Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянский: враг наступательных действий не вел.

Лиманский: Силы обороны отбили 8 атак противника в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Бахмутский: Защитники отбили 15 атак оккупантов в Донецкой области.

Авдеевский: ВСУ отбили 13 атак оккупантов в районах населенных пунктов Донецкой области.

Новопавловский: вражеские войска 34 раза пытался прорвать оборону ВСУ.

Ореховский: Силы обороны отбили 4 атаки противника в районах Запорожской области.

Херсонский: оккупанты совершили 2 безуспешных штурма позиций.

Добавим

Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также по одному складу противника. Подразделениями ракетных войск было поражено 1 район личного состава, 4 пункта управления, 2 средства противовоздушной обороны, 1 артиллерийское средство, 1 станцию РЭБ и 1 радиолокационную станцию оккупантов.

рф за сутки потеряла 990 военных