рф за сутки потеряла 990 военных

Обстрелы Львовщины: Около 20 ракет и 7 шахедов были направлены на критическую инфраструктуру

Около 20 ракет и 7 шашелей были направлены на объекты критической инфраструктуры во Львовской области, но в самом Львове не было зафиксировано ни одного обстрела.