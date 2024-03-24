Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
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Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
рф за сутки потеряла 990 военных
За минувшие сутки рф потеряла 990 человек личного состава, 24 танка, 28 боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы и 47 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня в ходе продолжающегося вторжения на территорию Украины.
Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом: в Украине растет заболеваемость туберкулезом среди детей и подростков
Сегодня, 24 марта, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с туберкулезом. Событие было введено Всемирной организацией здравоохранения по случаю того, что именно 24 марта 1882 года немецкий врач Роберт Кох открыл туберкулезную бациллу.
Обстрелы Львовщины: Около 20 ракет и 7 шахедов были направлены на критическую инфраструктуру
Около 20 ракет и 7 шашелей были направлены на объекты критической инфраструктуры во Львовской области, но в самом Львове не было зафиксировано ни одного обстрела.
Над Киевом сбито 10 российских ракет
Системы противовоздушной обороны над Киевом и вблизи столицы уничтожили 10 российских ракет во время массированной атаки на Украину.
Израильские авиаудары в Ливане привели к ранениям по меньшей мере 3 человек
Израильские воздушные удары по базе Хезболлы в ливанском городе Баальбек привели к ранению по меньшей мере 3 человек, а Хезболла в ответ выпустила ракеты в сторону северного Израиля.
Международный день достижений. Что еще можно отметить 24 марта
Сегодня, 24 марта, все настойчивые люди нашей планеты могут присоединиться к Международному дню достижений.
В оккупированном Крыму произошли взрывы на нефтебазе
На нефтебазе в Гвардейском, временно оккупированном Крыму, произошли взрывы.
Обломки ракеты упали в лесополосе Деснянского района Киева
Обломки ракеты упали в лесополосе в Деснянском районе Киева. На место происшествия выехали пожарно-спасательные службы.
Польские ВВС подняли истребители F-16 в воздух
Польша подняла в воздух истребители F-16 в ответ на неопределенную ситуацию, согласно сообщениям польских ВВС.
На Львовщине работает противовоздушная оборона
Во Львовской области действуют системы противовоздушной обороны, сообщил председатель Львовской областной военной администрации.