Еще плюс 1050 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 435 760 человек, 6852 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 435760 (+1050) человек,

танков - 6852 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 13130 (+19) ед,

артиллерийских систем - 10811 (+36) ед,

РСЗО - 1018 (+0) ед,

средства ППО - 723 (+0) ед,

самолетов - 347 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8463 (+75),

крылатые ракеты - 1992 (+39),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 14344 (+57) ед,

специальная техника - 1768 (+19).

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

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