За сутки погибли три человека: в Донецкой области из-под завалов достали тела жертв ночных обстрелов

В Донецкой области из-под завалов дома в Доброполье, которое россияне атаковали ночью, достали тела двух погибших. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По его словам, три человека погибли в результате сегодняшних обстрелов области.

Ночью россияне атаковали Доброполье шахедами - на утро спасатели достали из-под завалов дома тела двух человек - резюмировал Филашкин.

На Запорожье россияне нанесли 476 ударов по 13 населенным пунктам за сутки

Кроме того, утром враг обстрелял из артиллерии Часов Яр - там погиб 66-летний мужчина.

Также по словам главы ОГА, в Мирнограде количество жертв ракетного удара возросло до 12 раненых - все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Напомним

По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, 9 марта, в Донецкой области в результате российских обстрелов погиб один человек, еще 10 получили ранения.