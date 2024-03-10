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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки погибли три человека: в Донецкой области из-под завалов достали тела жертв ночных обстрелов

За сутки погибли три человека: в Донецкой области из-под завалов достали тела жертв ночных обстрелов

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 11:19  •  1859 просмотра

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В Донецкой области спасатели извлекли тела двух людей из-под завалов дома в Доброполье, который ночью обстреляли россияне.

В Донецкой области из-под завалов дома в Доброполье, которое россияне атаковали ночью, достали тела двух погибших. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали 

По его словам, три человека погибли в результате сегодняшних обстрелов области.

Ночью россияне атаковали Доброполье шахедами - на утро спасатели достали из-под завалов дома тела двух человек

- резюмировал Филашкин. 

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Кроме того, утром враг обстрелял из артиллерии Часов Яр - там погиб 66-летний мужчина.

Также по словам главы ОГА, в  Мирнограде количество жертв ракетного удара возросло до 12 раненых - все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Напомним

По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, 9 марта, в Донецкой области в результате российских обстрелов погиб один человек, еще 10 получили ранения

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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