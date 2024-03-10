За добу загинуло троє людей: на Донеччині з-під завалів дістали тіла жертв нічних обстрілів
Київ • УНН
У Донецькій області рятувальники витягли тіла двох людей з-під завалів будинку в Добропіллі, який вночі обстріляли росіяни.
На Донеччині з-під завалів будинку у Добропіллі, яке росіяни атакували вночі, дістали тіла двох загиблих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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За його словами, троє людей загинули внаслідок сьогоднішніх обстрілів області.
Вночі росіяни атакували Добропілля шахедами — на ранок рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох людей
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Окрім того, зранку ворог обстріляв з артилерії Часів Яр — там загинув 66-річний чоловік.
Також за словами очільника ОВА, у Мирнограді кількість жертв ракетного удару зросла до 12 поранених — усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо
За словами очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, 9 березня, на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще 10 отримали поранення.