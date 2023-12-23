За сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 75 боевых столкновений. В целом враг нанес 1 ракетный и 40 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 8 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отбили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где отбито 4 атаки.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили все атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил 17 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и отступил с потерями. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

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