Украинская ПВО уничтожила 9 из 9 ударных дронов россиян

Силы ПВО сбили 9 ударных беспилотников россиян. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что с 18.00 вечера 22 декабря до полуночи 23 декабря российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Балаклава - Крым, Приморско-Ахтарск - рф.

Все девять "шахедов" уничтожены силами и средствами средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской и Хмельницкой областей.

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