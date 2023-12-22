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Силы ПВО сбили три российских истребителя Су-34 на Южном направлении - Олещук

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 11:09  •  11149 просмотра

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Украинская противовоздушная оборона сбила три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на юге страны, о чем сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Сегодня, в полдень, силы противовоздушной обороны сбили три российские истребителя-бомбардировщика Су-34 на Южном направлении, сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Ночью 22 декабря 2023 года на куске сбитого "шахеда" с с серией "БИ" получил послание от оккупантов: "сDохните сYки". Отличная идея! Вот вам наш ответ! Сегодня, в полдень, на Южном направлении - минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34!

- написал Олещук в Telegram.

Он также поблагодарил силы ПВО за боевую работу. 

Дополнение

 Силы обороны в ночь на 22 декабря в небе над Украиной уничтожили 24 из 28 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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