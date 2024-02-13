За неделю "Армия дронов" ликвидировала более 300 оккупантов и более 100 единиц военной техники рф

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
  •  1488 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  139431 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  172239 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  171280 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  277325 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  331209 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  272687 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  301867 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  325238 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  256699 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
За неделю "Армия дронов" ликвидировала более 300 оккупантов и более 100 единиц военной техники рф

За неделю "Армия дронов" ликвидировала более 300 оккупантов и более 100 единиц военной техники рф

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 14:59  •  8096 просмотра

Read in English

По словам министра цифровой трансформации Украины, украинские ударные беспилотники уничтожили более 300 российских солдат и более 100 единиц военной техники за прошедшую неделю.

В течение прошлой недели, ударные подразделения "Армии дронов" ликвидировали более 300 россиян и более сотни единиц военной техники оккупантов. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали 

Так согласно новому отчету, за прошедшую неделю беспилотники поразили:

  • 19 танков;
  • 27 боевых бронированных машин;
  • 355 опорных пунктов;
  •  315 оккупантов;
  • 44 пушки;
  • 55 грузовиков;
  • 6 самоходных артиллерийских установок (САУ);
  • 2 РСЗО;
  • 8 складов с топливом и БК;
  • 11 единиц радиолокационного оборудования.
Image

Дополнение

Отмечается, что в отчет вошли лани роты НГУ, подразделения СБУ и 15 рот ВСУ и 1 подразделения Госспецсвязи. Все подразделения предоставили видеоподтверждение ликвидации целей.

Напомним

Бойцы Сил специальных операций уничтожили вражеский командно-наблюдательный пост противника и склад с боекомплектом на Херсонщине.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
gosudarstvennaya-sluzhba-spetsialnoi-svyazi-ukrainiГосударственная служба специальной связи Украины
natsionalnaya-gvardiya-ukrainiНациональная гвардия Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
syly-spetsialnykh-operatsii-ukrainaСилы специальных операций Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
telegramТелеграмма
khersonХерсон
За тиждень "Армія дронів" ліквідувала понад 300 окупантів і більше ніж 100 одиниць військової техніки рф
Over a week, the "Army of Drones" eliminated more than 300 occupants and more than 100 pieces of russian military equipment
Новости по теме

За неделю "Армия дронов" ликвидировала более 300 оккупантов и более 100 единиц военной техники рф

По словам министра цифровой трансформации Украины, украинские ударные беспилотники уничтожили более 300 российских солдат и более 100 единиц военной техники за прошедшую неделю.

Война •   •  8096 просмотра
За неделю "Армия дронов" ликвидировала более 300 оккупантов и более 100 единиц военной техники рф

НМТ-2024: обнародовали демонстрационные тесты

Специалисты подготовили демонстрационные версии предметных тестов, которые являются составляющими запланированного в Украине национального мультипредметного тестирования на 2024 год.

Общество •   •  7095 просмотра
НМТ-2024: обнародовали демонстрационные тесты

Украина не меняла статус 65 воинов, которых рф объявила якобы погибшими в Ил-76 - ГУР

Украина считает, что 65 военнослужащих, которых россия объявила погибшими в авиакатастрофе Ил-76, все еще остаются военнопленными.

Война •   •  8421 просмотра
Украина не меняла статус 65 воинов, которых рф объявила якобы погибшими в Ил-76 - ГУР

В Полтавской области восстановлено газоснабжение во все дома после утечки на газопроводе - ОВА

Газоснабжение было восстановлено к около 1 500 потребителей в двух населенных пунктах Полтавской области Украины после ликвидации утечки газа на газопроводе, произошедшей 12 февраля.

Общество •   •  7298 просмотра
В Полтавской области восстановлено газоснабжение во все дома после утечки на газопроводе - ОВА

Посол США не ожидает приглашения НАТО для Украины на июльском саммите

Посол НАТО Джулианна Смит не ожидает, что военный альянс предоставит Украине приглашение к членству на саммите в Вашингтоне.

Война •   •  11231 просмотра
Посол США не ожидает приглашения НАТО для Украины на июльском саммите

На аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму вспыхнул пожар: что известно

Возле стоянки военной техники на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму произошел пожар.

Война •   •  13030 просмотра
На аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму вспыхнул пожар: что известно

"Укрзализныця" анонсировала новый рейс между Харьковом и Ивано-Франковской областью

Со следующей недели "Укрзализныця" назначает дополнительный поезд из Харькова в Ворохту с указанием времени отправления и прибытия.

Общество •   •  11916 просмотра
"Укрзализныця" анонсировала новый рейс между Харьковом и Ивано-Франковской областью

В Одесской области ПВО сбила российскую ракету Х-59: обломки повредили несколько домов

Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету, нацеленную на Одессу, но ее осколки повредили недостроенные здания и стекла в прибрежной зоне.

Война •   •  16420 просмотра
В Одесской области ПВО сбила российскую ракету Х-59: обломки повредили несколько домов

Большинство украинцев не будут праздновать День святого Валентина из-за войны - опрос

76% украинцев не будут праздновать День святого Валентина. При этом большая часть людей никогда и не праздновали его, а четверть считает неуместным праздновать в военное время. К такому выводу пришли в ходе опроса, проведенного Rakuten Viber.

Общество •   •  14307 просмотра
Большинство украинцев не будут праздновать День святого Валентина из-за войны - опрос

ДТП со смертью нацгвардейца: суд продлил арест Тандыру до 12 апреля

Суд продлил арест судьи Алексея Тандыра, которого обвиняют в том, что он в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил офицера Национальной гвардии на блокпосту, до 12 апреля.

Киев •   •  14980 просмотра
ДТП со смертью нацгвардейца: суд продлил арест Тандыру до 12 апреля