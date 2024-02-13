За тиждень "Армія дронів" ліквідувала понад 300 окупантів і більше ніж 100 одиниць військової техніки рф
Київ • УНН
За словами міністра цифрової трансформації України, українські ударні безпілотники знищили понад 300 російських солдатів і понад 100 одиниць військової техніки за минулий тиждень.
Протягом минулого тижня, ударні підрозділи "Армії дронів" ліквідували понад 300 росіян та більше сотні одиниць військової техніки окупантів. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
Так згідно з новим звітом, за минулий тиждень безпілотники уразили:
- 19 танків;
- 27 бойових броньованих машин;
- 355 опорних пунктів;
- 315 окупантів;
- 44 гармати;
- 55 вантажівок;
- 6 самохідних артилерійських установок (САУ);
- 2 РСЗВ;
- 8 складів з паливом та БК;
- 11 одиниць радіолокаційного обладнання.
Доповнення
Зазначається, що до звіту увійшли лані роти НГУ, підрозділу СБУ та 15 рот ЗСУ і 1 підрозділу Держспецзв'язку. Всі підрозділи надали відеопідтвердження ліквідації цілей.
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