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За деньги перевозил мужчин в Приднестровье: в Одесской области разоблачили работника ТЦК

За деньги перевозил мужчин в Приднестровье: в Одесской области разоблачили работника ТЦК

Киев  •  УНН

 • 1846 просмотра

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В Одесской области задержали сотрудника ТЦК, который перевозил призывников в Приднестровье за 5-8 тысяч долларов. В его автомобиле обнаружили шестерых мужчин призывного возраста из разных областей Украины.

В Одесской области правоохранители разоблачили 51-летнего сотрудника ТЦК и СП, который за 5-8 тысяч долларов перевозил мужчин призывного возраста в Приднестровье. Об этом сообщает ГУНП Одесской области, пишет УНН.

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции отделения полиции №2 Березовского районного отдела полиции в ходе патрулирования территории обслуживания остановили автомобиль «KIA Sorento» под управлением 51-летнего водителя одного из районных центров комплектования и социальной поддержки. В салоне с военнослужащим находились шестеро мужчин в возрасте от 25 до 30 лет из Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областей,

- говорится в сообщении.

Детали

Вызванные на место происшествия следователи установили, что водитель организовал и реализовывал незаконную переправку украинцев призывного возраста в самопровозглашенную Приднестровскую Молдавскую республику. Стоили его услуги от пяти до восьми тысяч долларов в зависимости от платежеспособности людей. Действовал фигурант в сговоре с неустановленным пока лицом, которое подыскало ему клиентов.

Правоохранители изъяли автомобиль, задержали водителя в процессуальном порядке, а пассажиров направили для проверки в РТЦК и СП.

Собрав достаточно доказательств, следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, содействие их совершению предоставлением средств, совершенные по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 240 000 гривен, которой он не воспользовался.

Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к данному преступлению. Следствие продолжается под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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