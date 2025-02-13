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За гроші перевозив чоловіків до Придністров'я: на Одещині викрили працівника ТЦК

За гроші перевозив чоловіків до Придністров'я: на Одещині викрили працівника ТЦК

Київ • УНН

 • 41972 перегляди

На Одещині затримали співробітника ТЦК, який перевозив призовників до Придністров'я за 5-8 тисяч доларів. В його автомобілі виявили шістьох чоловіків призовного віку з різних областей України.

В Одеській області правоохоронці викрили 51-річного співробітника ТЦК та СП, який за 5-8 тисяч доларів перевозив чоловіків призовного віку до Придністров'я. Про це повідомляє ГУНП Одеської област, пише УНН.

Співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №2 Березівського районного відділу поліції в ході патрулювання території обслуговування зупинили автомобіль "KIA Sorento" під керуванням 51-річного водія одного з районних центрів комплектування та соціальної підтримки. В салоні з військовослужбовцем перебували шестеро чоловіків віком від 25 до 30 років із Київської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської та Полтавської областей,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Викликані на місце події слідчі встановили, що водій організував і реалізовував незаконне переправлення українців призовного віку до самопроголошеної Придністровської Молдавської республіки. Коштували його послуги від п’яти до восьми тисяч доларів залежно від платоспроможності людей. Діяв фігурант у змові з невстановленою наразі особою, яка підшукала йому клієнтів.

Правоохоронці вилучили автомобіль, затримали водія у процесуальному порядку, а пасажирів направили для перевірки до РТЦК та СП.

Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню наданням засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 240 000 гривень, якою він не скористався.

Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до даного злочину. Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Двоє чоловіків видали себе за поліцію і з погрозами зброєю забрали мобілізованих з автобуса: їх затримали11.02.25, 12:36 • 32655 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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