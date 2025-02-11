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Двоє чоловіків видали себе за поліцію і з погрозами зброєю забрали мобілізованих з автобуса: їх затримали

Київ • УНН

 • 32667 перегляди

Двоє чоловіків, представившись поліцейськими, погрожували зброєю та вивели військових з автобуса, отримавши за інсценування затримання по $5000 за кожного. Зловмисників затримали в Київській області, вилучено зброю та документи.

У Чернігівській області група озброєних чоловіків представилися правоохоронцями та погрожували відкрити вогонь по військових, нападників затримали під час спецоперації поліції та СБУ, повідомили у Нацполіції у вівторок, пише УНН.

Деталі

Двоє чоловіків автомобілем "підрізали" автобус із військовослужбовцями, представились поліцейськими та, погрожуючи зброєю, вивели двох мобілізованих. 

Інцидент стався 9 лютого о 2:00 у Чернігівському районі. Чоловіки у цивільному, показавши "посвідчення", вимагали передати їм двох військовозобов'язаних, погрожуючи відкрити вогонь на ураження, причому один з них тримав руку на кобурі зі зброєю. Забравши двох чоловіків, вони поїхали. Як з’ясувалося, зловмисники отримали 5 000 доларів за кожного мобілізованого, щоб інсценувати затримання поліцією двох мобілізованих та забезпечити, щоб ті не прибули до місця служби.

Правоохоронці затримали нападників у Київській області. Ними виявились жителі Київщини та Києва, 1990 та 2003 років народження. Також затримано одного із військовозобов’язаних. Другого шукають.

Під час обшуку вилучили зброю та документи.

Відкрито кримінальні провадження за фактом самовільного присвоєння владних повноважень та перешкоджання діяльності ЗСУ. Санкція тяжчої зі статей передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. 

Також відкрито кримінальні провадження за фактами дезертирства двох військових.

Чоловік у Чернігові напав на військового ТЦК: під час обшуку у нього знайшли наркотики та набої10.02.25, 13:00 • 29615 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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