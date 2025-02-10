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Чоловік у Чернігові напав на військового ТЦК: під час обшуку у нього знайшли наркотики та набої

Київ • УНН

 • 29615 перегляди

У Чернігові затримали чоловіка, який розпилив перцевий балончик в обличчя військовослужбовцю ТЦК та СП. Під час обшуку в його помешканні виявили кілограм коноплі та 200 набоїв різного калібру.

У Чернігові затримали чоловіка, який розпилив перцевий балончик в обличчя військовослужбовцю ТЦК та СП. Під час обшуку в його помешканні виявили кілограм коноплі та 200 набоїв різного калібру. Про це повідомили у Нацполіції у понеділок, пише УНН.

Деталі

Повідомлення про інцидент поліція отримала 6 лютого.

"На одній із вулиць міста під час оповіщення громадян працівниками ТЦК та СП невідомий чоловік відмовився надати документи для перевірки, поводився агресивно, замахнувся на одного з військових телескопічним кийком, після чого розпилив йому в обличчя перцевий балончик і втік", - ідеться у повідомленні.

Поліцейські встановили особу підозрюваного – ним виявився 43-річний містянин. Після скоєного чоловік зачинився у своїй квартирі.

"За силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення у помешканні чоловіка поліцейські провели невідкладний обшук із залученням кінолога. У ході слідчої дії поліцейські вилучили телескопічний кийок, майже 1 кг коноплі та близько 200 набоїв різного калібру. Усе вилучене направлено на проведення експертних досліджень", - повідомили у поліції.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

За процесуального керівництва прокуратури слідчий поліції повідомив фігуранту про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за такими статтями: за ч. 2 статті 350 (умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі); за ч. 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.

Також слідчі готують повідомлення зловмиснику про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 статті 263 Кримінального кодексу України)

Санкція за найтяжчою з цих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

У військових частинах та ТЦК посилено заходи безпеки на тлі підривів - Командування Сухопутних військ 07.02.25, 14:28 • 27452 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
ukrainaУкраїна
chernihivЧернігів

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