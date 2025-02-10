Мужчина в Чернигове напал на военного ТЦК: во время обыска у него нашли наркотики и патроны

В Чернигове задержали мужчину, который распылил перцовый баллончик в лицо военнослужащему ТЦК и СП. Во время обыска в его квартире обнаружили килограмм конопли и 200 патронов различного калибра. Об этом сообщили в Нацполиции в понедельник, пишет УНН.

Детали

Сообщение об инциденте полиция получила 6 февраля.

"На одной из улиц города во время оповещения граждан работниками ТЦК и СП неизвестный мужчина отказался предоставить документы для проверки, вел себя агрессивно, замахнулся на одного из военных телескопической дубинкой, после чего распылил ему в лицо перцовый баллончик и скрылся", - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность подозреваемого - им оказался 43-летний горожанин. После содеянного мужчина закрылся в своей квартире.

"При силовой поддержке бойцов батальона полиции особого назначения в доме мужчины полицейские провели неотложный обыск с привлечением кинолога. В ходе следственного действия полицейские изъяли телескопическую дубинку, почти 1 кг конопли и около 200 патронов различного калибра. Все изъятое направлено на проведение экспертных исследований", - сообщили в полиции.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовноujпроцессуального кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания.

Под процессуальным руководством прокуратуры следователь полиции сообщил фигуранту о подозрении в совершении уголовных преступлений по следующим статьям: по ч. 2 статьи 350 (умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу); по ч. 1 статьи 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УКУ.

Также следователи готовят сообщение злоумышленнику о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины)

Санкция по самой тяжелой из этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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