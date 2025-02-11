Двое мужчин выдали себя за полицию и с угрозами оружия забрали мобилизованных из автобуса: их задержали
Киев • УНН
Двое мужчин, представившись полицейскими, угрожали оружием и вывели военнослужащих из автобуса, получив по $5000 за каждого за инсценировку задержания. Злоумышленников задержали в Киевской области, изъято оружие и документы.
В Черниговской области группа вооруженных мужчин представились правоохранителями и угрожали открыть огонь по военным, нападавших задержали во время спецоперации полиции и СБУ, сообщили в Нацполиции во вторник, пишет УНН.
Детали
Двое мужчин автомобилем "подрезали" автобус с военнослужащими, представились полицейскими и, угрожая оружием, вывели двух мобилизованных.
Инцидент произошел 9 февраля в 2:00 в Черниговском районе. Мужчины в гражданской одежде, показав "удостоверения", потребовали передать им двух военнообязанных, угрожая открыть огонь на поражение, причем один из них держал руку на кобуре с оружием. Забрав двух человек, они уехали. Как оказалось, злоумышленники получили по 5 000 долларов за каждого мобилизованного, чтобы инсценировать задержание полицией двух мобилизованных и обеспечить, чтобы те не прибыли к месту службы.
Правоохранители задержали нападавших в Киевской области. Ими оказались жители Киевской области и Киева, 1990 и 2003 годов рождения. Также задержан один из военнообязанных. Второго ищут.
При обыске изъяли оружие и документы.
Открыты уголовные производства по факту самовольного присвоения властных полномочий и препятствования деятельности ВСУ. Санкция более тяжкой из статей предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.
Также открыты уголовные производства по фактам дезертирства двух военных.
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