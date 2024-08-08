YouTube тестирует инновационную функцию "мозговой штурм" с Google Gemini

YouTube сообщил, что тестирует интеграцию с Google Gemini, чтобы помочь авторам находить идеи для видео, заголовки и миниатюры.

Пишет УНН со ссылкой на Tech Crunch.

Детали

Новый инструмент "Мозговой штурм", совместно с Google Gemini, может дать YouTube преимущество перед другими видеоплатформами социальных сетей. Функция "мозговой штурм" предлагает пользователям то, чего нет на этих конкурирующих платформах. Кроме того, для Google имеет смысл включить свой искусственный интеллект в видеоплатформу, чтобы побудить создателей обратить внимание и отвлечься от ChatGPT от OpenAI.

Ответы ChatGPT не хуже ответов реальных студентов, ИИ поражает преподавателей - исследование

YouTube рассматривает новое дополнение как способ оценить, предпочитают ли авторы инструмент для вдохновения, интеграцию Gemini или и то, и другое, когда речь идет о помощи с идеями для контента.

Справочно

Функция "Мозговой штурм с Близнецами" похожа на другую функцию искусственного интеллекта, которую YouTube протестировал в мае 2024 года: инструмент для вдохновения, который предоставляет создателям идеи по темам видео, которые интересуют их аудиторию. Затем он генерирует список тем для обсуждения, чтобы начать процесс создания.

В то время как такие платформы, как TikTok и Instagram, в настоящее время сосредоточены на использовании генеративного ИИ, чтобы дать создателям возможность создавать цифровые версии самих себя, YouTube сосредоточился на использовании технологии, чтобы помочь создателям создавать свой контент - пишет, основанное Майклом Аррингтоном, интернет-издание о инновациях и стартапах.

Google анонсировал новые функции в Gmail на основе ИИ Gemini