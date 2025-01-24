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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европейцы подталкивают Трампа к участию в гарантиях для Украины - Bloomberg

Европейцы подталкивают Трампа к участию в гарантиях для Украины - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 9804 просмотра

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Европейские чиновники пытаются получить от администрации Трампа гарантии участия США в обеспечении безопасности Украины. Союзники соглашаются, что американские войска необходимы для доверия к миротворческим силам.

Европейские чиновники добиваются от новой администрации президента США Дональда Трампа обязательств принять участие в гарантиях безопасности для Украины, на фоне того, как усиливается дипломатическое давление для прекращения российского вторжения, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Союзники в целом согласны с Президентом Украины Владимиром Зеленским в том, что США должны будут предоставить войска для любых будущих миротворческих сил в стране, чтобы сделать такие усилия заслуживающими доверия, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

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Европейские союзники Киева заявили, что США могут поддержать эту идею, несмотря на изначальную сдержанность Трампа. В то же время они отметили, что подробно говорить о том, как будут выглядеть будущие миротворческие силы в Украине, еще рано.

Последний толчок показывает, что европейцы пытаются сформировать мышление новой администрации, на фоне того, как Трамп готовится к взаимодействию с российским диктатором владимиром путиным. Президент США угрожал усилить давление на российскую экономику, если путин не согласится прекратить боевые действия, хотя российский лидер не показал, что готов пойти на какие-либо значительные уступки, пишет издание.

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Если бы европейские союзники были вынуждены отправить войска самостоятельно, это могло бы подорвать доверие к гарантии и создать раскол в НАТО, поскольку это означало бы фактический конец трансатлантического сотрудничества в Альянсе, сказал высокопоставленный чиновник европейского правительства.

Скептицизм Трампа относительно поддержки Украины, возможно, смягчился. По словам высокопоставленного западного дипломата, который общался с командой президента по этому вопросу, его команда продемонстрировала готовность к тому, чтобы США сосредоточились на предоставлении гарантий безопасности Украине, которые они в частном порядке признают неизбежными.

Однако в обмен на эти обязательства Трамп может ожидать, что Европа возьмет на себя большую долю бремени выполнения любого потенциального соглашения. По словам того же дипломата, европейцы понимают, что США ожидают от них основной части войск, а Трамп считает войну в Украине европейским делом.

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Команда президента также дала понять, что новая администрация США не намерена заниматься непосредственно восстановлением Украины, то, что, как они предположили, будет взято на себя частным сектором, сказал другой высокопоставленный дипломат, подчеркнув, что дискуссии все еще продолжаются.

Между тем, как сообщается, в последние недели европейские союзники Украины стали осторожно оптимистичными относительно того, что Трамп не заставит Киев начать преждевременные мирные переговоры с россией. 

"Ожидается, что в ближайшие недели Киев посетит спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и россии Кит Келлог", - пишет издание. Он сказал, что хотел бы, чтобы решение было найдено в течение первых 100 дней администрации, после того как Трамп отказался от своего обещания достичь соглашения о прекращении конфликта за 24 часа.

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"Но учитывая то, что Трамп менял политику на ходу, многое остается неопределенным. Это заставило европейских союзников обеспокоиться относительно масштаба любых будущих военных обязательств США для поддержки этих гарантий - и относительно того, будут ли они вообще", - говорится в публикации.

Несколько европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, как указано, рассматривали идею отправки европейских войск для поддержки Украины после достижения прекращения огня. Европейцы ведут дискуссии, чтобы предложить Соединенным Штатам конкретные решения, сообщает лицо, знакомое с вопросом.

Однако один высокопоставленный французский чиновник выразил некоторый скептицизм. По словам этого человека, европейцы поняли, что не смогут рассчитывать на значительное участие США, но должны подготовиться к тому, что Вашингтон будет играть роль лишь в определённых возможностях, не отправляя людей на место.

Это может осложнить дело, отмечает издание.

"Чтобы избежать возобновления войны, нужны достаточно надежные гарантии", - заявил высокопоставленный представитель НАТО в Украине Патрик Тернер. "Членство в НАТО - это мерило того, как выглядела бы эффективная гарантия", - сказал он Bloomberg News в интервью в Киеве.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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