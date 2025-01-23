"Придется тратить триллионы, чтобы сдержать путина" - Рютте назвал цену, которую НАТО заплатит в случае проигрыша Украины

Генсек НАТО Марк Рютте во время "Украинского завтрака" в Давосе выразил уверенность, что путина ничего не остановит, если россия достигнет своих условий в переговорах с Украиной, сообщает корреспондент УНН.

Бывший Премьер-министр Нидерландов, а сейчас генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина ни в коем случае не должна проиграть россии, и ни в коем случае при переговорах не надо идти на уступки диктатору путину. Если это произойдет, чтобы сдержать агрессора, НАТО на оборону должно будет тратить триллионы денег. В вероятных переговорах, по его мнению, надо сделать все, чтобы был "справедливый и устойчивый" мир между странами.

Здесь главный вопрос, чтобы это был устойчивый мир. Чтобы не было такого, как у нас было с "Минскими договоренностями". В 2014 году мы думали, что у нас "устойчивый мир", но на самом деле путин смог продолжение захвата Украины. Он так и сделал в 2022 году. То есть, это должен быть устойчивый мир. Чтобы это произошло, мы должны сделать так, чтобы путин больше не занял ни одного квадратного километра в Украине в будущем - сказал Марк Рютте.

Также политик добавил, что надо все сделать, чтобы Украина перед началом мирных переговоров была в сильной позиции перед страной-агрессором.



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