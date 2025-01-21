путин будет требовать уменьшения украинской армии в пять раз - Зеленский о предстоящих переговорах

Одним из важнейших вопросов, который будет ставить президент рф владимир путин на переговорах, - уменьшение украинской армии. Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает УНН.

"Один из важных вопросов, который будет ставить путин, - уменьшение украинской армии в разы. Вы все это будете видеть, потому что это абсолютно понятно. Если мы смогли сделать армию 800 тыс. плюс, это понятно, что мы плюс Европа - это армия, которая способна не только стоять и защищать свои границы. Это армия, которая способна дать отпор путину и он это понимает. Самый быстрый путь - давить на США, чтобы Украина не была в НАТО и уменьшить давление на всех союзников, чтобы нас давили, чтобы мы уменьшили армию в пять раз. Это то, что он хочет", - заявил Президент.

Напомним

Президент сообщил, что сейчас в Украине находится 608 тыс. российских военных, что втрое больше чем в начале вторжения. Украина наращивает собственное производство оружия, но этого недостаточно.