путін вимагатиме зменшення української армії в пʼять разів - Зеленський про майбутні перемовини

Одним з найважливіших питань, яке ставитиме президент рф володимир путін на переговорах, - зменшення української армії. Про це Президент Володимир Зеленський повідомив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає УНН.

"Одне з важливих запитань, яке буде ставити путін, - зменшення української армії в рази. Ви всі це будете бачити, бо це абсолютно зрозуміло. Якщо ми змогли зробити армію 800 тис. плюс, це зрозуміло, що ми плюс Європа - це армія, яка спроможна не тільки стояти і боронити свої кордони. Це армія, яка спроможна дати відсіч путіну і він це розуміє. Найшвидший шлях - тиснути на США, щоб Україна не була в НАТО і зменшити тиск на всіх союзників, щоб нас тиснули, щоб ми зменшили армію в пʼять разів. Це те що він хоче", - заявив Президент.

Нагадаємо

Президент повідомив, що зараз в Україні перебуває 608 тис. російських військових, що втричі більше ніж на початку вторгнення. Україна нарощує власне виробництво зброї, але цього недостатньо.