"Доведеться витрачати трильйони, щоб стримати путіна" - Рютте назвав ціну, яку НАТО заплатить у разі програшу України
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянсу доведеться витрачати трильйони на оборону, якщо Україна програє. Він наголосив на важливості досягнення "справедливого та сталого" миру без поступок путіну.
Генсек НАТО Марк Рютте під час "Українського сніданку" у Давосі виразив впевненість, що путіна нічого не зупитинить, якщо росія досягне своїх умов у переговорах з Україною, повідомляє кореспондент УНН.
Колишній Прем’єр-міністр Нідерландів, а зараз генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна в жодному разі не повинна програти росії, і в жодному разі при переговорах не треба йти на поступки диктатору путіну. Якщо це станеться, аби стримати агресора, НАТО на оборону повинно буде витрачати трільйони грошей. У ймовірних переговорах, на його думку, треба зробити все, щоб був "справедливий та сталий" мир між країнами.
Тут головне питання, щоб це був сталий мир. Щоб не було такого, як у нас було з "Мінськими домовленостями". В 2014 році ми думали, що у нас "сталий мир", але насправді путін зміг продовження захоплення України. Він так і зробив в 2022 році. Тобто, це має бути сталий мир. Аби це сталося, ми повинні зробити так, щоб путін більше не зайняв жодного квадратного кілометру в Україні в майбутньому
Також політик додав, що треба все зробити, аби Україна перед початком мирних переговорів була в найсильнішій позиції перед краною-агресоркою.
путін вимагатиме зменшення української армії в пʼять разів - Зеленський про майбутні перемовини21.01.25, 17:20 • 36386 переглядiв