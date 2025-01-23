"Доведеться витрачати трильйони, щоб стримати путіна" - Рютте назвав ціну, яку НАТО заплатить у разі програшу України

Генсек НАТО Марк Рютте під час "Українського сніданку" у Давосі виразив впевненість, що путіна нічого не зупитинить, якщо росія досягне своїх умов у переговорах з Україною, повідомляє кореспондент УНН.

Колишній Прем’єр-міністр Нідерландів, а зараз генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна в жодному разі не повинна програти росії, і в жодному разі при переговорах не треба йти на поступки диктатору путіну. Якщо це станеться, аби стримати агресора, НАТО на оборону повинно буде витрачати трільйони грошей. У ймовірних переговорах, на його думку, треба зробити все, щоб був "справедливий та сталий" мир між країнами.

Тут головне питання, щоб це був сталий мир. Щоб не було такого, як у нас було з "Мінськими домовленостями". В 2014 році ми думали, що у нас "сталий мир", але насправді путін зміг продовження захоплення України. Він так і зробив в 2022 році. Тобто, це має бути сталий мир. Аби це сталося, ми повинні зробити так, щоб путін більше не зайняв жодного квадратного кілометру в Україні в майбутньому - сказав Марк Рютте.

Також політик додав, що треба все зробити, аби Україна перед початком мирних переговорів була в найсильнішій позиції перед краною-агресоркою.



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