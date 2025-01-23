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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генсек НАТО заявил, что Европа готова финансировать американское оружие для Украины

Генсек НАТО заявил, что Европа готова финансировать американское оружие для Украины

Киев  •  УНН

 • 12931 просмотра

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Генсек НАТО Марк Рютте призвал США продолжить поставки оружия в Украину и заверил, что Европа заплатит по счету. Он также предостерег от возможной победы России и призвал усилить поддержку Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг призвал США продолжить поставлять в Украину и заявил, что Европа заплатит по счету, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Выступая на мероприятии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Генсек НАТО заявил, что альянс должен больше инвестировать в оборону, наращивать производство оборонной промышленности и брать на себя большую долю расходов на помощь Украине.

Что касается Украины, нам нужно, чтобы США также оставались вовлеченными. (...) Если эта новая администрация Трампа готова продолжать поставлять в Украину из своей оборонно-промышленной базы, счет оплатят европейцы, я абсолютно в этом убежден, мы должны быть готовы это делать

- сказал Рютте.

Комментарии генерального секретаря прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп заявил ранее на этой неделе, что Европейский Союз должен делать больше для поддержки Украины.

В Давосе Рютте также заявил, что очень важно, чтобы россия не победила, поскольку это может привести к тому, что российский диктатор владимир путин "даст пять" лидерам Северной Кореи и Китая.

"Мы действительно должны активизироваться, а не сокращать нашу поддержку Украины", - сказал Генсек НАТО.

"Линия фронта движется в неправильном направлении", - сказал он.

Ждем возможности работать вместе по Украине, рф и Китаю: генсек НАТО поговорил с новым госсекретарем США22.01.25, 20:36 • 25351 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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