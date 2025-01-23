Генсек НАТО заявил, что Европа готова финансировать американское оружие для Украины
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте призвал США продолжить поставки оружия в Украину и заверил, что Европа заплатит по счету. Он также предостерег от возможной победы России и призвал усилить поддержку Украины.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг призвал США продолжить поставлять в Украину и заявил, что Европа заплатит по счету, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Выступая на мероприятии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Генсек НАТО заявил, что альянс должен больше инвестировать в оборону, наращивать производство оборонной промышленности и брать на себя большую долю расходов на помощь Украине.
Что касается Украины, нам нужно, чтобы США также оставались вовлеченными. (...) Если эта новая администрация Трампа готова продолжать поставлять в Украину из своей оборонно-промышленной базы, счет оплатят европейцы, я абсолютно в этом убежден, мы должны быть готовы это делать
Комментарии генерального секретаря прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп заявил ранее на этой неделе, что Европейский Союз должен делать больше для поддержки Украины.
В Давосе Рютте также заявил, что очень важно, чтобы россия не победила, поскольку это может привести к тому, что российский диктатор владимир путин "даст пять" лидерам Северной Кореи и Китая.
"Мы действительно должны активизироваться, а не сокращать нашу поддержку Украины", - сказал Генсек НАТО.
"Линия фронта движется в неправильном направлении", - сказал он.
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