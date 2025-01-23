Генсек НАТО заявил, что Европа готова финансировать американское оружие для Украины

Генсек НАТО Марк Рютте призвал США продолжить поставки оружия в Украину и заверил, что Европа заплатит по счету. Он также предостерег от возможной победы России и призвал усилить поддержку Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг призвал США продолжить поставлять в Украину и заявил, что Европа заплатит по счету, сообщает Reuters, пишет УНН. Детали Выступая на мероприятии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Генсек НАТО заявил, что альянс должен больше инвестировать в оборону, наращивать производство оборонной промышленности и брать на себя большую долю расходов на помощь Украине. Что касается Украины, нам нужно, чтобы США также оставались вовлеченными. (...) Если эта новая администрация Трампа готова продолжать поставлять в Украину из своей оборонно-промышленной базы, счет оплатят европейцы, я абсолютно в этом убежден, мы должны быть готовы это делать - сказал Рютте. Комментарии генерального секретаря прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп заявил ранее на этой неделе, что Европейский Союз должен делать больше для поддержки Украины. В Давосе Рютте также заявил, что очень важно, чтобы россия не победила, поскольку это может привести к тому, что российский диктатор владимир путин "даст пять" лидерам Северной Кореи и Китая. "Мы действительно должны активизироваться, а не сокращать нашу поддержку Украины", - сказал Генсек НАТО. "Линия фронта движется в неправильном направлении", - сказал он. Ждем возможности работать вместе по Украине, рф и Китаю: генсек НАТО поговорил с новым госсекретарем США