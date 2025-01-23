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Генсек НАТО заявив, що Європа готова фінансувати американську зброю для України

Генсек НАТО заявив, що Європа готова фінансувати американську зброю для України

Київ • УНН

 • 32953 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте закликав США продовжити постачання зброї в Україну та запевнив, що Європа заплатить за рахунком. Він також застеріг від можливої перемоги росії та закликав посилити підтримку України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у четвер закликав США продовжити постачати в Україну і заявив, що Європа заплатить за рахунком, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Виступаючи на заході на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Генсек НАТО заявив, що альянс має більше інвестувати в оборону, нарощувати виробництво оборонної промисловості та брати на себе більшу частку витрат на допомогу Україні.

Щодо України, нам потрібно, щоб США також залишалися залученими. (...) Якщо ця нова адміністрація Трампа готова продовжувати постачати в Україну зі своєї оборонно-промислової бази, рахунок сплатять європейці, я абсолютно в цьому переконаний, ми повинні бути готові це робити

- сказав Рютте.

Коментарі генерального секретаря пролунали після того, як президент США Дональд Трамп заявив раніше цього тижня, що Європейський Союз має робити більше для підтримки України.

У Давосі Рютте також заявив, що дуже важливо, щоб росія не перемогла, оскільки це може призвести до того, що російський диктатор володимир путін "дасть п'ять" лідерам Північної Кореї та Китаю.

"Ми дійсно повинні активізуватися, а не скорочувати нашу підтримку України", - сказав Генсек НАТО.

"Лінія фронту рухається в неправильному напрямку", - сказав він.

Чекаємо можливості працювати разом щодо України, рф і Китаю: генсек НАТО поговорив із новим держсекретарем США22.01.25, 20:36 • 31414 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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