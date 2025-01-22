Чекаємо можливості працювати разом щодо України, рф і Китаю: генсек НАТО поговорив із новим держсекретарем США
Київ • УНН
Марк Рютте провів телефонну розмову з новим держсекретарем США Марком Рубіо з Давоса. Сторони обговорили співпрацю з питань України, росії, Китаю та збільшення оборонних витрат у Європі.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зідзвонився і провів першу розмову з новим держсекретарем США Марком Рубіо, передає УНН.
"Гарний дзвінок із Давоса з новим держсекретарем Марко Рубіо - здорово бачити вас на борту! З нетерпінням чекаємо можливості вітати вас у НАТО і працювати разом щодо України, росії, Китаю", - написав Рютте в Х.
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