Чекаємо можливості працювати разом щодо України, рф і Китаю: генсек НАТО поговорив із новим держсекретарем США

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зідзвонився і провів першу розмову з новим держсекретарем США Марком Рубіо, передає УНН.

"Гарний дзвінок із Давоса з новим держсекретарем Марко Рубіо - здорово бачити вас на борту! З нетерпінням чекаємо можливості вітати вас у НАТО і працювати разом щодо України, росії, Китаю", - написав Рютте в Х.

Зеленський обговорив з Рютте посилення української ППО та закупівлю озброєння

Глава НАТО зазначив, що "збільшення витрат на оборону в Європі та збільшення трансатлантичного оборонного виробництва робить нас усіх сильнішими".

США хочуть закінчити війну рф проти України так, щоб вона не поновилася через декілька років - Рубіо