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ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Чекаємо можливості працювати разом щодо України, рф і Китаю: генсек НАТО поговорив із новим держсекретарем США

Чекаємо можливості працювати разом щодо України, рф і Китаю: генсек НАТО поговорив із новим держсекретарем США

Київ • УНН

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Марк Рютте провів телефонну розмову з новим держсекретарем США Марком Рубіо з Давоса. Сторони обговорили співпрацю з питань України, росії, Китаю та збільшення оборонних витрат у Європі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зідзвонився і провів першу розмову з новим держсекретарем США Марком Рубіо, передає УНН.

"Гарний дзвінок із Давоса з новим держсекретарем Марко Рубіо - здорово бачити вас на борту! З нетерпінням чекаємо можливості вітати вас у НАТО і працювати разом щодо України, росії, Китаю", - написав Рютте в Х.

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Глава НАТО зазначив, що "збільшення витрат на оборону в Європі та збільшення трансатлантичного оборонного виробництва робить нас усіх сильнішими".

США хочуть закінчити війну рф проти України так, щоб вона не поновилася через декілька років - Рубіо22.01.2025, 08:39 • 36341 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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