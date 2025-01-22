Ждем возможности работать вместе по Украине, рф и Китаю: генсек НАТО поговорил с новым госсекретарем США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте созвонился и провел первый разговор с новым госсекретарем США Марком Рубио, передает УНН.

"Хороший звонок из Давоса с новым госсекретарем Марко Рубио - здорово видеть вас на борту! С нетерпением ждем возможности приветствовать вас в НАТО и работать вместе по Украине, россии, Китаю", - написал Рютте в Х.

Зеленский обсудил с Рютте усиление украинской ПВО и закупку вооружения

Глава НАТО отметил, что "увеличение расходов на оборону в Европе и увеличение трансатлантического оборонного производства делает нас всех сильнее".

США хотят закончить войну рф против Украины так, чтобы она не возобновилась через несколько лет - Рубио