Ждем возможности работать вместе по Украине, рф и Китаю: генсек НАТО поговорил с новым госсекретарем США
Киев • УНН
Марк Рютте провел телефонный разговор с новым госсекретарем США Марком Рубио из Давоса. Стороны обсудили сотрудничество по вопросам Украины, россии, Китая и увеличения оборонных расходов в Европе.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте созвонился и провел первый разговор с новым госсекретарем США Марком Рубио, передает УНН.
"Хороший звонок из Давоса с новым госсекретарем Марко Рубио - здорово видеть вас на борту! С нетерпением ждем возможности приветствовать вас в НАТО и работать вместе по Украине, россии, Китаю", - написал Рютте в Х.
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Глава НАТО отметил, что "увеличение расходов на оборону в Европе и увеличение трансатлантического оборонного производства делает нас всех сильнее".
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