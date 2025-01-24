Європейці підштовхують Трампа до участі у гарантіях для України - Bloomberg

Європейські чиновники домагаються від нової адміністрації президента США Дональда Трампа зобов’язань взяти участь у гарантіях безпеки для України, на тлі того, як посилюється дипломатичний тиск для припинення російського вторгнення, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Союзники в цілому згодні з Президентом України Володимиром Зеленським у тому, що США повинні будуть надати війська для будь-яких майбутніх миротворчих сил у країні, щоб зробити такі зусилля такими, що заслуговують на довіру, за словами людей, знайомих з цим питанням.

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Європейські союзники Києва заявили, що США можуть підтримати цю ідею, попри початкову стриманість Трампа. Водночас вони наголосили, що детально говорити про те, як виглядатимуть майбутні миротворчі сили в Україні, ще зарано.

Останній поштовх показує, що європейці намагаються сформувати мислення нової адміністрації, на тлі того, як Трамп готується до взаємодії з російським диктатором володимиром путіним. Президент США погрожував посилити тиск на російську економіку, якщо путін не погодиться припинити бойові дії, хоча російський лідер не показав, що готовий піти на будь-які значні поступки, пише видання.

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Якби європейські союзники були змушені відправити війська самостійно, це могло б підірвати довіру до гарантії та створити розкол в НАТО, оскільки це означало б фактичний кінець трансатлантичного співробітництва в Альянсі, сказав високопоставлений чиновник європейського уряду.

Скептицизм Трампа щодо підтримки України, можливо, пом’якшився. За словами високопоставленого західного дипломата, який спілкувався з командою президента з цього питання, його команда продемонструвала готовність до того, щоб США зосередилися на наданні гарантій безпеки Україні, які вони у приватному поряду визнають неминучими.

Однак в обмін на ці зобов’язання Трамп може очікувати, що Європа візьме на себе більшу частку тягаря виконання будь-якої потенційної угоди. За словами того ж дипломата, європейці розуміють, що США очікують від них основної частини військ, а Трамп вважає війну в Україні європейською справою.

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Команда президента також дала зрозуміти, що нова адміністрація США не має наміру займатися безпосередньо відбудовою України, те, що, як вони припустили, буде взято на себе приватним сектором, сказав інший високопоставлений дипломат, підкресливши, що дискусії все ще тривають.

Тим часом, як повідомляється, останніми тижнями європейські союзники України стали обережно оптимістичними щодо того, що Трамп не змусить Київ розпочати передчасні мирні переговори з росією.

"Очікується, що найближчими тижнями Київ відвідає спецпредставник Трампа з питань України та росії Кіт Келлог", - пише видання. Він сказав, що хотів би, щоб рішення було знайдено протягом перших 100 днів адміністрації, після того як Трамп відмовився від своєї обіцянки досягти угоди щодо припинення конфлікту за 24 години.

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"Але з огляду на те, що Трамп міняв політику на ходу, багато чого залишається невизначеним. Це змусило європейських союзників занепокоїтися щодо масштабу будь-яких майбутніх військових зобов’язань США для підтримки цих гарантій - і щодо того, чи вони взагалі будуть", - ідеться у публікації.

Кілька європейських лідерів, включаючи президента Франції Еммануеля Макрона, як вказано, розглядали ідею відправки європейських військ для підтримки України після досягнення припинення вогню. Європейці ведуть дискусії, щоб запропонувати Сполученим Штатам конкретні рішення, повідомляє особа, обізнана з питанням.

Однак один високопоставлений французький чиновник висловив деякий скептицизм. За словами цієї людини, європейці зрозуміли, що не зможуть розраховувати на значну участь США, але мають підготуватися до того, що Вашингтон відіграватиме роль лише у певних можливостях, не відправляючи людей на місце.

Це може ускладнити справу, зауважує видання.

"Щоб уникнути відновлення війни, потрібні достатньо надійні гарантії", - заявив високопоставлений представник НАТО в Україні Патрік Тернер. "Членство в НАТО - це мірило того, як виглядала б ефективна гарантія", - сказав він Bloomberg News в інтерв'ю в Києві.

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