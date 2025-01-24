Європейці підштовхують Трампа до участі у гарантіях для України - Bloomberg

ukenru
Ексклюзив
12:39 • 20153 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 99808 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 126632 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 124739 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 143085 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 172295 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219874 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176218 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151707 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125402 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 144846 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 145266 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 144617 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 138876 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 121948 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 14216 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 194112 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 192295 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 323661 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 350777 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 1125 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 6524 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 59208 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 87730 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 84909 перегляди
Актуальне
Європейці підштовхують Трампа до участі у гарантіях для України - Bloomberg

Європейці підштовхують Трампа до участі у гарантіях для України - Bloomberg

Київ • УНН

 • 33924 перегляди

Європейські чиновники намагаються отримати від адміністрації Трампа гарантії участі США у забезпеченні безпеки України. Союзники погоджуються, що американські війська необхідні для довіри до миротворчих сил.

Європейські чиновники домагаються від нової адміністрації президента США Дональда Трампа зобов’язань взяти участь у гарантіях безпеки для України, на тлі того, як посилюється дипломатичний тиск для припинення російського вторгнення, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Союзники в цілому згодні з Президентом України Володимиром Зеленським у тому, що США повинні будуть надати війська для будь-яких майбутніх миротворчих сил у країні, щоб зробити такі зусилля такими, що заслуговують на довіру, за словами людей, знайомих з цим питанням.

Зеленський: США повинні бути частиною українських миротворчих сил23.01.25, 08:26 • 117837 переглядiв

Європейські союзники Києва заявили, що США можуть підтримати цю ідею, попри початкову стриманість Трампа. Водночас вони наголосили, що детально говорити про те, як виглядатимуть майбутні миротворчі сили в Україні, ще зарано.

Останній поштовх показує, що європейці намагаються сформувати мислення нової адміністрації, на тлі того, як Трамп готується до взаємодії з російським диктатором володимиром путіним. Президент США погрожував посилити тиск на російську економіку, якщо путін не погодиться припинити бойові дії, хоча російський лідер не показав, що готовий піти на будь-які значні поступки, пише видання.

Трамп хоче зустрітися з путіним найближчим часом для закінчення війни в Україні23.01.25, 19:33 • 145893 перегляди

Якби європейські союзники були змушені відправити війська самостійно, це могло б підірвати довіру до гарантії та створити розкол в НАТО, оскільки це означало б фактичний кінець трансатлантичного співробітництва в Альянсі, сказав високопоставлений чиновник європейського уряду.

Скептицизм Трампа щодо підтримки України, можливо, пом’якшився. За словами високопоставленого західного дипломата, який спілкувався з командою президента з цього питання, його команда продемонструвала готовність до того, щоб США зосередилися на наданні гарантій безпеки Україні, які вони у приватному поряду визнають неминучими.

Однак в обмін на ці зобов’язання Трамп може очікувати, що Європа візьме на себе більшу частку тягаря виконання будь-якої потенційної угоди. За словами того ж дипломата, європейці розуміють, що США очікують від них основної частини військ, а Трамп вважає війну в Україні європейською справою.

Генсек НАТО заявив, що Європа готова фінансувати американську зброю для України23.01.25, 11:55 • 32953 перегляди

Команда президента також дала зрозуміти, що нова адміністрація США не має наміру займатися безпосередньо відбудовою України, те, що, як вони припустили, буде взято на себе приватним сектором, сказав інший високопоставлений дипломат, підкресливши, що дискусії все ще тривають.

Тим часом, як повідомляється, останніми тижнями європейські союзники України стали обережно оптимістичними щодо того, що Трамп не змусить Київ розпочати передчасні мирні переговори з росією. 

"Очікується, що найближчими тижнями Київ відвідає спецпредставник Трампа з питань України та росії Кіт Келлог", - пише видання. Він сказав, що хотів би, щоб рішення було знайдено протягом перших 100 днів адміністрації, після того як Трамп відмовився від своєї обіцянки досягти угоди щодо припинення конфлікту за 24 години.

Трамп доручив спецпредставнику Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів - WSJ22.01.25, 09:13 • 105284 перегляди

"Але з огляду на те, що Трамп міняв політику на ходу, багато чого залишається невизначеним. Це змусило європейських союзників занепокоїтися щодо масштабу будь-яких майбутніх військових зобов’язань США для підтримки цих гарантій - і щодо того, чи вони взагалі будуть", - ідеться у публікації.

Кілька європейських лідерів, включаючи президента Франції Еммануеля Макрона, як вказано, розглядали ідею відправки європейських військ для підтримки України після досягнення припинення вогню. Європейці ведуть дискусії, щоб запропонувати Сполученим Штатам конкретні рішення, повідомляє особа, обізнана з питанням.

Однак один високопоставлений французький чиновник висловив деякий скептицизм. За словами цієї людини, європейці зрозуміли, що не зможуть розраховувати на значну участь США, але мають підготуватися до того, що Вашингтон відіграватиме роль лише у певних можливостях, не відправляючи людей на місце.

Це може ускладнити справу, зауважує видання.

"Щоб уникнути відновлення війни, потрібні достатньо надійні гарантії", - заявив високопоставлений представник НАТО в Україні Патрік Тернер. "Членство в НАТО - це мірило того, як виглядала б ефективна гарантія", - сказав він Bloomberg News в інтерв'ю в Києві.

"Доведеться витрачати трильйони, щоб стримати путіна" - Рютте назвав ціну, яку НАТО заплатить у разі програшу України23.01.25, 15:39 • 31053 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
mark-riutteМарк Рютте
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЕммануель Макрон
frantsiiaФранція
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами