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Еврокомиссар верит, что первый кластер в переговорах о вступлении Украины в ЕС могут открыть еще в июне

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Марта Кос заявила, что все кластеры в переговорах о вступлении Украины в ЕС могут быть открыты в этом году. Она оптимистично настроена, что Кластер 1 откроют уже в июне.

Еврокомиссар верит, что первый кластер в переговорах о вступлении Украины в ЕС могут открыть еще в июне

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает, что все кластеры в переговорах о вступлении в ЕС с Украиной могут быть открыты в этом году, и оптимистично настроена, что Кластер 1 можно будет открыть еще в июне. Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе в среду, пишет УНН.

Детали

"Я вижу возможность открыть все кластеры в этом году, но нам нужно очень много поработать. Таким образом, одно – это процесс скрининга, который мы уже провели, отчет о скрининге кластеров 1, 2 и 6 Совету (ЕС). Украина, а также Молдова предоставили документы, необходимые для продвижения вперед. Теперь Совет (ЕС) имеет все элементы для принятия решения. И мы надеемся, что это произойдет быстро", - сказала Кос.

Она добавила, что "уже проводятся процессы скрининга всех других кластеров". "И мы надеемся, что в сентябре - в начале октября будут готовы все отчеты о скрининге", - указала еврокомиссар.

Да, я оптимистично настроена, что мы сможем открыть Кластер 1 не только для Украины, но и для Молдовы еще при председательстве Польши

- подытожила Кос.

Добавим, 1 января 2025 года Польша начала председательство в Совете Европейского Союза, которое продлится шесть месяцев - до 1 июля 2025 года.

Дополнение

14 мая Украина завершила внутригосударственные процедуры для открытия переговоров с ЕС по первому кластеру.

27 мая межведомственная рабочая группа утвердила проекты переговорных позиций Украины по еще двум из 6 кластеров для переговоров о вступлении в ЕС, ожидается решение правительства. Переговорная позиция по первому кластеру уже передана Еврокомиссии.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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