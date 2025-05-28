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Україна попередньо схвалила переговорні позиції щодо ще двох кластерів для переговорів про вступ до ЄС

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Україна попередньо затвердила проєкти переговорних позицій за кластерами 2 та 6 для переговорів про вступ до ЄС. Позиція щодо кластеру 1 вже передана Єврокомісії.

Україна попередньо схвалила переговорні позиції щодо ще двох кластерів для переговорів про вступ до ЄС

Міжвідомча робоча група затвердила проєкти переговорних позицій України за ще двома із загалом 6 кластерів для переговорів про вступ до ЄС, переговорна позиція щодо ще одного кластеру вже схвалена урядом та передана Єврокомісії, повідомили в офісі віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 27 травня, пише УНН.

Деталі

"Під час засідання члени міжвідомчої робочої групи обговорили та затвердили проєкти переговорних позицій України в межах кластера 2 "Внутрішній ринок" і кластера 6 "Зовнішні відносини", - ідеться у повідомленні.

Ці документи, що будуть передані європейській стороні в межах переговорного процесу, як вказано, враховують звіти Європейської комісії за підсумками скринінгу відповідних напрямів.

"Україна продовжує активно готуватися до переговорного процесу та виконувати свої зобов’язання. Пріоритетним завданням нашої держави є якнайшвидше відкриття на паралельній основі всіх 6-ти переговорних кластерів з ЄС, – наголосила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина. – Переговорна позиція щодо кластеру 1 "Основи процесу вступу до ЄС" вже схвалена урядом та передана Єврокомісії. Рухаємося далі".

Ішлося про те, що Україна має запит щодо прискорення процесу вступу та подальше просування поетапної інтеграції з ЄС за певними напрямами 2 і 6 кластерів шляхом використання інструменту прискореної інтеграції згідно з чинною методологією розширення ЄС, зазначили в офісі.

"Наступний крок – розгляд та затвердження переговорних позицій урядом України", - ідеться у повідомленні.

Довідково

Переговорна позиція країни-кандидата - це офіційний документ із пропозиціями, які вона представляє перед початком переговорів з ЄС про вступ. Ця позиція окреслює пріоритети, зобов’язання країни та адаптацію acquis ЄС (права ЄС) у контексті потенційного членства. Документ також може містити запити про перехідні періоди для гармонізації законодавства з відповідним правом ЄС.

Україна затвердила дорожні карти для першого кластера переговорів про вступ до ЄС14.05.25, 11:38 • 9175 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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