Україна попередньо схвалила переговорні позиції щодо ще двох кластерів для переговорів про вступ до ЄС

Міжвідомча робоча група затвердила проєкти переговорних позицій України за ще двома із загалом 6 кластерів для переговорів про вступ до ЄС, переговорна позиція щодо ще одного кластеру вже схвалена урядом та передана Єврокомісії, повідомили в офісі віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 27 травня, пише УНН.

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"Під час засідання члени міжвідомчої робочої групи обговорили та затвердили проєкти переговорних позицій України в межах кластера 2 "Внутрішній ринок" і кластера 6 "Зовнішні відносини", - ідеться у повідомленні.

Ці документи, що будуть передані європейській стороні в межах переговорного процесу, як вказано, враховують звіти Європейської комісії за підсумками скринінгу відповідних напрямів.

"Україна продовжує активно готуватися до переговорного процесу та виконувати свої зобов’язання. Пріоритетним завданням нашої держави є якнайшвидше відкриття на паралельній основі всіх 6-ти переговорних кластерів з ЄС, – наголосила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина. – Переговорна позиція щодо кластеру 1 "Основи процесу вступу до ЄС" вже схвалена урядом та передана Єврокомісії. Рухаємося далі".

Ішлося про те, що Україна має запит щодо прискорення процесу вступу та подальше просування поетапної інтеграції з ЄС за певними напрямами 2 і 6 кластерів шляхом використання інструменту прискореної інтеграції згідно з чинною методологією розширення ЄС, зазначили в офісі.

"Наступний крок – розгляд та затвердження переговорних позицій урядом України", - ідеться у повідомленні.

Довідково

Переговорна позиція країни-кандидата - це офіційний документ із пропозиціями, які вона представляє перед початком переговорів з ЄС про вступ. Ця позиція окреслює пріоритети, зобов’язання країни та адаптацію acquis ЄС (права ЄС) у контексті потенційного членства. Документ також може містити запити про перехідні періоди для гармонізації законодавства з відповідним правом ЄС.

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