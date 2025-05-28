Украина предварительно одобрила переговорные позиции по еще двум кластерам для переговоров о вступлении в ЕС

Межведомственная рабочая группа утвердила проекты переговорных позиций Украины по еще двум из в общей сложности 6 кластеров для переговоров о вступлении в ЕС, переговорная позиция по еще одному кластеру уже одобрена правительством и передана Еврокомиссии, сообщили в офисе вице-премьер-министерши по вопросам европейской и евроатлантической интеграции 27 мая, пишет УНН.

Детали

"Во время заседания члены межведомственной рабочей группы обсудили и утвердили проекты переговорных позиций Украины в рамках кластера 2 "Внутренний рынок" и кластера 6 "Внешние отношения", - говорится в сообщении.

Эти документы, которые будут переданы европейской стороне в рамках переговорного процесса, как указано, учитывают отчеты Европейской комиссии по итогам скрининга соответствующих направлений.

"Украина продолжает активно готовиться к переговорному процессу и выполнять свои обязательства. Приоритетной задачей нашего государства является скорейшее открытие на параллельной основе всех 6-ти переговорных кластеров с ЕС, – отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министерша юстиции Ольга Стефанишина. – Переговорная позиция по кластеру 1 "Основы процесса вступления в ЕС" уже одобрена правительством и передана Еврокомиссии. Двигаемся дальше".

Речь шла о том, что Украина имеет запрос по ускорению процесса вступления и дальнейшему продвижению поэтапной интеграции с ЕС по определенным направлениям 2 и 6 кластеров путем использования инструмента ускоренной интеграции согласно действующей методологии расширения ЕС, отметили в офисе.

"Следующий шаг – рассмотрение и утверждение переговорных позиций правительством Украины", - говорится в сообщении.

Справочно

Переговорная позиция страны-кандидата - это официальный документ с предложениями, которые она представляет перед началом переговоров с ЕС о вступлении. Эта позиция определяет приоритеты, обязательства страны и адаптацию acquis ЕС (права ЕС) в контексте потенциального членства. Документ также может содержать запросы о переходных периодах для гармонизации законодательства с соответствующим правом ЕС.

Украина утвердила дорожные карты для первого кластера переговоров о вступлении в ЕС