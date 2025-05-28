Єврокомісар вірить, що перший кластер у переговорах про вступ України до ЄС можуть відкрити ще у червні

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос вважає, що всі кластери у переговорах щодо вступу до ЄС з Україною можуть бути відкриті цього року, і оптимістично налаштована, що Кластер 1 можна буде відкрити ще в червні. Про це вона заявила на пресконференції у Брюсселі у середу, пише УНН.

Деталі

"Я бачу можливість відкрити всі кластери в цьому році, але нам потрібно дуже багато попрацювати. Таким чином, одне – це процес скринінгу, який ми вже провели, звіт про скринінг кластерів 1, 2 і 6 Раді (ЄС). Україна, а також Молдова надали документи, необхідні для просування вперед. Тепер Рада (ЄС) має всі елементи для ухвалення рішення. І ми сподіваємося, що це станеться швидко", - сказала Кос.

Вона додала, що "вже проводяться процеси скринінгу всіх інших кластерів". "І ми сподіваємося, що у вересні - на початку жовтня будуть готові всі звіти про скринінг", - вказала єврокомісар.

Так, я оптимістично налаштована, що ми зможемо відкрити Кластер 1 не лише для України, а й для Молдови ще за головування Польщі - підсумувала Кос.

Додамо, 1 січня 2025 року Польща розпочала головування в Раді Європейського Союзу, яке триватиме шість місяців - до 1 липня 2025 року.

Доповнення

14 травня Україна завершила внутрішньодержавні процедури для відкриття перемовин з ЄС за першим кластером.

27 травня міжвідомча робоча група затвердила проєкти переговорних позицій України за ще двома із загалом 6 кластерів для переговорів про вступ до ЄС, очікується рішення уряду. Переговорна позиція щодо першого кластеру вже передана Єврокомісії.