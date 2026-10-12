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Еврокомиссар Кос подтвердила, что завтра для Украины планируют открыть ещё два переговорных кластера

Киев • УНН

 • 12970 просмотра

Марта Кос заявила о планах открыть ещё два переговорных кластера для Украины. Накануне Рада усилила образовательные права нацменьшинств.

Еврокомиссар Кос подтвердила, что завтра для Украины планируют открыть ещё два переговорных кластера
Марта Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что завтра планируется открыть еще два переговорных кластера на пути Украины в ЕС, передает УНН.

Завтра мы планируем открыть еще два переговорных кластера на пути Украины в ЕС. Несмотря на непрекращающиеся атаки россии на гражданских, мы твердо намерены двигаться вперед вместе, чтобы подготовить будущее Украины внутри нашего Союза 

- сообщила Кос.

В ЕС продвинулись в вопросе открытия новых переговорных кластеров для вступления Украины - СМИ07.10.26, 14:44 • 20604 просмотра

Детали

Кос отметила, что Верховная Рада проголосовала за усиление прав на образование для национальных меньшинств и заметила, что "это решающий шаг".

Еврокомиссар поприветствовала единство, продемонстрированное по всему политическому спектру. По ее словам, это решающе важно для продолжения реформ.

Украина ожидает открытия новых кластеров ЕС 13 октября после закона о нацменьшинствах12.10.26, 16:29 • 2210 просмотров

Контекст

Верховная Рада 12 октября приняла в целом законопроект об обеспечении образовательных прав коренных народов Украины и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины. Это является одним из шагов Украины на пути к вступлению в ЕС. 

До этого, 7 октября, послы ЕС открыли путь к началу переговоров в рамках процесса вступления с Украиной и Молдовой по вопросам единого рынка и конкурентоспособности. Будапешт снял вето с переговоров. Венгрия блокировала этот шаг с лета, требуя от Украины принятия законодательства, касающегося образовательных прав национальных меньшинств.  

Теперь еще один "супервторник" по расширению ЕС ожидается 13 октября. Евросоюз планирует провести серию межправительственных конференций для продвижения переговоров о вступлении, в том числе с Украиной. И одобрение двух кластеров ожидается после голосования в Верховной Раде по вопросу нацменьшинств.

Антонина Туманова

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