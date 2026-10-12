Єврокомісарка Кос підтвердила, що завтра для України планують відкрити ще два переговорні кластери

Марта Кос

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що завтра планується відкрити ще два переговорні кластери на шляху України до ЄС, передає УНН.

Завтра ми плануємо відкрити ще два переговорні кластери на шляху України до ЄС. Незважаючи на невпинні атаки росії на цивільних, ми рішуче налаштовані рухатися вперед разом, щоб підготувати майбутнє України всередині нашої Спілки - повідомила Кос.

У ЄС просунулися щодо відкриття нових переговорних кластерів для вступу України - ЗМІ

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Кос зазначила, що Верховна Рада проголосувала за посилення прав на освіту для національних меншин і зауважила, що "це вирішальний крок".

Єврокомісарка привітала єдність, продемонстровану по всьому політичному спектру. За її словами, це вирішально для того, щоб реформи продовжувалися.

Україна очікує відкриття нових кластерів ЄС 13 жовтня після закону щодо нацменшин

Контекст

Верховна Рада 12 жовтня ухвалила в цілому законопроєкт щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України. Це є одним із кроків України на шляху до вступу в ЄС.

Перед цим, 7 жовтня, посли ЄС відкрили шлях для початку переговорів у межах процесу вступу з Україною та Молдовою щодо єдиного ринку та конкурентоспроможності. Будапешт зняв вето з переговорів. Угорщина блокувала цей крок з літа, вимагаючи від України ухвалення законодавства, що стосується освітніх прав національних меншин.

Тепер ще один "супервівторок" з розширення ЄС очікується 13 жовтня. Євросоюз планує провести серію міжурядових конференцій для просування переговорів про вступ у тому числі з Україною. І схвалення двох кластерів очікується після голосування в Верховній Раді щодо нацменшин.