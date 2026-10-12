$44.890.0450.310.18
ukenru
15:31 • 5782 перегляди
Єврокомісарка Кос підтвердила, що завтра для України планують відкрити ще два переговорні кластери
14:48 • 12869 перегляди
ВПК росії і причетні до "виборів" на ТОТ - хто у новому пакеті санкцій ЄС проти рф і реакція України
13:00 • 22082 перегляди
Чи підуть школи на дистанційку, якщо у Києві будуть перебої з водою - освітяни дали відповідь
Ексклюзив
12:50 • 24569 перегляди
Єдині податкові правила щодо авіалізингу мають допомогти врегулювати вже наявні спори - Катамадзе
12:35 • 20765 перегляди
Написав Дронь, а прочитають Астафʼєва та Пройдаков - що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2026
12:18 • 15866 перегляди
Рада збирається підвищити поріг великої приватизації - що передбачається
11:31 • 16835 перегляди
Марченко про виплати військовим і по соцпрограмах: затримок до кінця року не передбачається
Ексклюзив
11:27 • 29212 перегляди
Удар по цифровій імперії путіна: чим обернеться втрата дата-центрів "Яндекса"Photo
11:00 • 15175 перегляди
Крок на шляху до вступу в ЄС: Рада ухвалила закон про освіту мовами нацменшин
09:59 • 19913 перегляди
Зеленський: росія порушила "енергетичне перемир'я", про яке заявив Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.2м/с
94%
753мм
Популярнi новини
Каллас висловилася про вибори в Україні після заяв Трампа12 жовтня, 09:00 • 13882 перегляди
У Парижі згорів найстаріший критий продуктовий ринок, який працював із 1615 року10:08 • 28335 перегляди
Нобелівська премія з економіки 2026: як дослідження Голла та Вудфорда допомагають долати безробіття та кризиPhoto10:55 • 31174 перегляди
Китай прокоментував оголошене Трампом "енергетичне перемир'я" між Україною та рф11:56 • 22777 перегляди
До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУPhoto13:51 • 18358 перегляди
Публікації
До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУPhoto13:51 • 18642 перегляди
“Шахтар” проти “АЕК”, “МанСіті” проти “ПСЖ” - анонс другого туру ЛЧ13:17 • 13145 перегляди
Єдині податкові правила щодо авіалізингу мають допомогти врегулювати вже наявні спори - Катамадзе
Ексклюзив
12:50 • 24582 перегляди
Удар по цифровій імперії путіна: чим обернеться втрата дата-центрів "Яндекса"Photo
Ексклюзив
11:27 • 29219 перегляди
Нобелівська премія з економіки 2026: як дослідження Голла та Вудфорда допомагають долати безробіття та кризиPhoto10:55 • 31451 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Сергій Марченко
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Дніпро (місто)
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Написав Дронь, а прочитають Астафʼєва та Пройдаков - що відомо про Радіодиктант національної єдності – 202612:35 • 20755 перегляди
У Парижі згорів найстаріший критий продуктовий ринок, який працював із 1615 року10:08 • 28542 перегляди
Легендарний американський співак Манілоу перервав концерт після 2 пісень і скасував наступний виступ11 жовтня, 19:01 • 63531 перегляди
Зірка популярного американського серіалу зламав ногу під час зйомок – постраждали ще 3 людини11 жовтня, 17:25 • 37078 перегляди
Відома американська співачка скасувала концерт за кілька годин до початку через серйозну загрозу безпеці11 жовтня, 15:52 • 37893 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Х-47М2 «Кинджал»
Starlink
Опалення
Шахед-136

Єврокомісарка Кос підтвердила, що завтра для України планують відкрити ще два переговорні кластери

Київ • УНН

 • 5820 перегляди

Марта Кос заявила про плани відкрити ще два переговорні кластери для України. Напередодні Рада посилила освітні права нацменшин.

Єврокомісарка Кос підтвердила, що завтра для України планують відкрити ще два переговорні кластери
Марта Кос

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що завтра планується відкрити ще два переговорні кластери на шляху України до ЄС, передає УНН.

Завтра ми плануємо відкрити ще два переговорні кластери на шляху України до ЄС. Незважаючи на невпинні атаки росії на цивільних, ми рішуче налаштовані рухатися вперед разом, щоб підготувати майбутнє України всередині нашої Спілки 

- повідомила Кос.

У ЄС просунулися щодо відкриття нових переговорних кластерів для вступу України - ЗМІ07.10.26, 14:44 • 20601 перегляд

Деталі

Кос зазначила, що Верховна Рада проголосувала за посилення прав на освіту для національних меншин і зауважила, що "це вирішальний крок".

Єврокомісарка привітала єдність, продемонстровану по всьому політичному спектру. За її словами, це вирішально для того, щоб реформи продовжувалися.

Україна очікує відкриття нових кластерів ЄС 13 жовтня після закону щодо нацменшин12.10.26, 16:29 • 1802 перегляди

Контекст

Верховна Рада 12 жовтня ухвалила в цілому законопроєкт щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України. Це є одним із кроків України на шляху до вступу в ЄС. 

Перед цим, 7 жовтня, посли ЄС відкрили шлях для початку переговорів у межах процесу вступу з Україною та Молдовою щодо єдиного ринку та конкурентоспроможності. Будапешт зняв вето з переговорів. Угорщина блокувала цей крок з літа, вимагаючи від України ухвалення законодавства, що стосується освітніх прав національних меншин.  

Тепер ще один "супервівторок" з розширення ЄС очікується 13 жовтня. Євросоюз планує провести серію міжурядових конференцій для просування переговорів про вступ у тому числі з Україною. І схвалення двох кластерів очікується після голосування в Верховній Раді щодо нацменшин.

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Закони
Війна в Україні
Верховна Рада України
Європейський Союз
Угорщина
Україна
Молдова