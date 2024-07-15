Киев • УНН
Юношеская сборная Украины (игроки 2005 года рождения и младше) примет участие в чемпионате Европы среди игроков до 19 лет в Северной Ирландии, стартовый матч против хозяев которого начался 15 июля в 21:00 по киевскому времени.
Сегодня, 15 июля в Северной Ирландии начинается финальный турнир чемпионата Европы среди игроков до 19-ти лет. Среди восьми участников - и юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения), передает УНН со ссылкой на УАФ.
Стартовый матч нашей команды, против хозяев соревнований, состоится в городе Ларне на стадионе "Инвер Парк". Начало игры - в 19:00 по местному времени (в 21:00 по киевскому). Напомним, также в нашей группе выступают Норвегия и Италия. В другом квартете - Дания, Турция, Франция и Испания.
"Наша задача - попасть в четверку лучших команд. Мы на это надеемся и сделаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше, - сказал накануне на пресс-конференции главный тренер нашей юношеской сборной Дмитрий Михайленко. - Уверен, что в стартовом матче будет давление, на трибунах будут болельщики. Независимо от того, в какой части Великобритании играют команды, их безумно поддерживают. Будут и свист, и крики, и мы должны быть к этому готовы. Так же, как должны быть готовы к любым внешним обстоятельствам, к ветру, к тому, что игроки Северной Ирландии будут супермотивированы. Мы должны отвечать спокойствием, когда мы с мячом, агрессивностью, если это нужно, прессинговать на каждом из участков поля и быть уверенными в себе и своей игре. Каждый игрок чувствует ответственность и важность стартового матча на таких турнирах, как чемпионат Европы".
Добавим, что из каждой группы в полуфиналы выйдут по две лучшие сборные. 28 июля на "Виндзор Парк" в Белфасте будет разыгран главный трофей. Матч за третье место не предусмотрен, а вот за пятое - состоится, поскольку именно пять представителей будет делегировать Европа на чемпионат мира 2025 года среди команд U-20, который пройдет в Чили с участием 24-х сборных. Поэтому к четырем полуфиналистам присоединится победитель поединка между третьими командами групп.
Группа А: Северная Ирландия, Норвегия, Италия, Украина.
15.07.2024
Италия - Норвегия (17:30, Белфаст)
Северная Ирландия - Украина (21:00, Ларне)
18.07.2024
Норвегия - Украина (17:30, Белфаст)
Северная Ирландия - Италия (21:00, Ларне)
21.07.2024
Норвегия - Северная Ирландия (21:00, Белфаст)
Украина - Италия (21:00, Ларне)
Группа В: Дания, Турция, Франция, Испания.
16.07.2024
Дания - Испания (17:30, Ларне)
Франция - Турция (21:00, Белфаст)
19.07.2024
Дания - Франция (17:30, Ларне)
Турция - Испания (21:00, Белфаст)
22.07.2024
Турция - Дания (21:00, Белфаст)
Испания - Франция (21:00, Ларне)
25.07.2024
Стыковой матч за право выхода на ЧМ-2025 (U-20)
А3 - В3 (18:30, Белфаст)
1/2 финала
1. А1 - В2 (16:00, Белфаст)
2. В1 - А2 (21:00, Белфаст)
28.07.2024
Финал
Победитель 1 - Победитель 2 (21:00, Белфаст)
Время начала матчей - киевское.