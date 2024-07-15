Сегодня, 15 июля в Северной Ирландии начинается финальный турнир чемпионата Европы среди игроков до 19-ти лет. Среди восьми участников - и юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения), передает УНН со ссылкой на УАФ.

Стартовый матч нашей команды, против хозяев соревнований, состоится в городе Ларне на стадионе "Инвер Парк". Начало игры - в 19:00 по местному времени (в 21:00 по киевскому). Напомним, также в нашей группе выступают Норвегия и Италия. В другом квартете - Дания, Турция, Франция и Испания.

"Наша задача - попасть в четверку лучших команд. Мы на это надеемся и сделаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше, - сказал накануне на пресс-конференции главный тренер нашей юношеской сборной Дмитрий Михайленко. - Уверен, что в стартовом матче будет давление, на трибунах будут болельщики. Независимо от того, в какой части Великобритании играют команды, их безумно поддерживают. Будут и свист, и крики, и мы должны быть к этому готовы. Так же, как должны быть готовы к любым внешним обстоятельствам, к ветру, к тому, что игроки Северной Ирландии будут супермотивированы. Мы должны отвечать спокойствием, когда мы с мячом, агрессивностью, если это нужно, прессинговать на каждом из участков поля и быть уверенными в себе и своей игре. Каждый игрок чувствует ответственность и важность стартового матча на таких турнирах, как чемпионат Европы".

Добавим, что из каждой группы в полуфиналы выйдут по две лучшие сборные. 28 июля на "Виндзор Парк" в Белфасте будет разыгран главный трофей. Матч за третье место не предусмотрен, а вот за пятое - состоится, поскольку именно пять представителей будет делегировать Европа на чемпионат мира 2025 года среди команд U-20, который пройдет в Чили с участием 24-х сборных. Поэтому к четырем полуфиналистам присоединится победитель поединка между третьими командами групп.

Евро-2024 (U-19)

Группа А: Северная Ирландия, Норвегия, Италия, Украина.

15.07.2024

Италия - Норвегия (17:30, Белфаст)

Северная Ирландия - Украина (21:00, Ларне)

18.07.2024

Норвегия - Украина (17:30, Белфаст)

Северная Ирландия - Италия (21:00, Ларне)

21.07.2024

Норвегия - Северная Ирландия (21:00, Белфаст)

Украина - Италия (21:00, Ларне)

Группа В: Дания, Турция, Франция, Испания.

16.07.2024

Дания - Испания (17:30, Ларне)

Франция - Турция (21:00, Белфаст)

19.07.2024

Дания - Франция (17:30, Ларне)

Турция - Испания (21:00, Белфаст)

22.07.2024

Турция - Дания (21:00, Белфаст)

Испания - Франция (21:00, Ларне)

25.07.2024

Стыковой матч за право выхода на ЧМ-2025 (U-20)

А3 - В3 (18:30, Белфаст)

1/2 финала

1. А1 - В2 (16:00, Белфаст)

2. В1 - А2 (21:00, Белфаст)

28.07.2024

Финал

Победитель 1 - Победитель 2 (21:00, Белфаст)

Время начала матчей - киевское.