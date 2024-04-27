Евлаш о ночной ракетной атаке рф: одна из первых после не длительного затишья

Ночная атака рф одна из первых атак после не длительного затишья. На тех направлениях где произошли попадания в Украине не хватает систем ПВО, которые могут эффективно бороться с таким мощным оружием, как ракеты "Кинжал". Об этом сообщил представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Это одна из первых атак после не длительного затишья, когда мы видели относительно спокойные ночи, когда противник мог в течение дня или ночи не применять средств поражения. В течение определенного времени они накопили свои резервы, ракеты. Этой ночью они уже применяли "Калибры" из акватории Черного моря. - рассказал Евлаш.

Кроме того, он отметил, что оккупанты подняли свои стратегические бомбардировщики Ту-95 после сбития Ту-22М3.

Достаточно мощно враг наносил свои поражения, в частности применял гиперзвуковые ракеты "Кинжал". К сожалению это достаточно сложное оружие, его достаточно сложно сбить. Только определенные средства, которые у нас есть, которые доказали свою эффективность в бою, а именно Patriot могут эффективно противостоять и, к сожалению, на тех направлениях, где произошли попадания у нас не хватает этих систем, которые могут эффективно бороться с таким мощным оружием. - рассказал Евлаш.

Дополнение

Украинские Силы ПВО в ночь на субботу, 27 апреля, уничтожили 21 ракету россиян из 34-х запущенных.

Россияне били, в частности 4 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".

В частности враг попал в объект энергоинфраструктуры на Франковщине.

Также есть попадания на Львовщине, и в Кривом Роге.

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