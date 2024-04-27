Євлаш про нічну ракетну атаку рф: одна з перших після не тривалого затишшя

Нічна атака рф одна з перших атак після не тривалого затишшя. На тих напрямках де відбулися влучання в України не вистачає систем ППО, які можуть ефективно боротися із такою потужною зброєю, як ракети "Кинджал". Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Це одна з перших атак після не тривалого затишшя, коли ми бачили відносно спокійні ночі, коли противник міг протягом дня, або ночі не застосовувати засобів ураження. Протягом певного часу вони накопичили свої резерви, ракети. Цієї ночі вони вже застосовували "Калібри" з акваторії Чорного моря.

Крім того, він зазначив, що окупанти підняли свої стратегічні бомбардувальники Ту-95 після збиття Ту-22М3.

Досить потужно ворог завдавав свої ураження, зокрема застосовував гіперзвукові ракети "Кинджал". На жаль це досить складна зброя, її досить складно збити. Лише певні засоби, які в нас є, які довели свою ефективність в бою, а саме Patriot можуть ефективно протистояти і на жаль на тих напрямках де відбулися влучання у нас не вистачає цих систем, які можуть ефективно боротися із такою потужною зброєю.