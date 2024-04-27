Атака на Днепропетровщину: есть раненые, повреждены энергообъекты, перебои с водой

Утром 27 апреля армия РФ атаковала Днепропетровскую область ракетами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По его словам, ранен 39-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Произошло несколько возгораний. Есть перебои с водоснабжением на Криворожье.

Силы ПВО уничтожили 13 ракет - в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах.

Дополнение

Вечером и ночью агрессор продолжал бить по Никопольщине. Трижды обстрелял район из артиллерии и 4 раза ударил БпЛА.

Больше всего досталось самому Никополю. Пострадала 82-летняя женщина. Оправляться будет дома.

Повреждены 7 пятиэтажек, рынок, более 10 магазинов, админздание, салон красоты.

Шумно было и в Червоногригорьевской и Марганецкой громадах. В последней побито авто. Обследование пораженных территорий продолжается.

Также из-за обстрелов Марганецкой громады, которые произошли накануне, без электроснабжения осталось 2 села. Это 600 абонентов. Специалисты чинят сети.

Днепропетровщина: из-за атаки на Никополь ранены три человека - ОВА