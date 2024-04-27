Атака на Днепропетровщину: есть раненые, повреждены энергообъекты, перебои с водой

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  125927 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  129706 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  131903 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  120626 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  83139 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  79847 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153401 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168031 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172463 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151525 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

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Стали известны последствия ночной атаки на Харьков

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25 апреля 2024, 11:04  •  211900 просмотра
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Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  351766 просмотра

Атака на Днепропетровщину: есть раненые, повреждены энергообъекты, перебои с водой

В результате российского ракетного обстрела Днепропетровской области один человек получил ранения, повреждены объекты энергетики и перебои с водоснабжением в Кривом Роге.

Общество •   •  13995 просмотра
Атака на Днепропетровщину: есть раненые, повреждены энергообъекты, перебои с водой

россияне 536 раз обстреляли 11 населенных пунктов на Запорожье

За минувшие сутки россияне 536 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области, разрушив жилые дома, но обошлось без жертв.

Война •   •  14373 просмотра
россияне 536 раз обстреляли 11 населенных пунктов на Запорожье

Еще плюс 1124 оккупанта и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 465 054 человек личного состава и 7268 танков.

Война •   •  20225 просмотра
Еще плюс 1124 оккупанта и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

россия атаковала 4 теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование

Россия атаковала и серьезно повредила оборудование на четырех тепловых электростанциях в Украине, что привело к человеческим жертвам. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Война •   •  20752 просмотра
россия атаковала 4 теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование

На фронте произошло 94 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 94 боевых столкновения, во время которых противник нанес 12 ракетных ударов, 76 авиаударов и 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  19685 просмотра
На фронте произошло 94 боевых столкновения - Генштаб

Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру: ранен энергетик, есть попадания

Российские войска ночью атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях Украины, повредив оборудование и ранив энергетика с сотрясением мозга.

Война •   •  19301 просмотра
Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру: ранен энергетик, есть попадания

Силы обороны нанесли 14 авиаударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 14 авиационных ударов по скоплению личного состава противника, радиолокационной станции, складу боеприпасов, объектам противовоздушной обороны, станции радиоэлектронной борьбы и складу материально-технического обеспечения.

Война •   •  16632 просмотра
Силы обороны нанесли 14 авиаударов по врагу - Генштаб

Еврокомиссия предоставляет 68 млн евро помощи Сектору Газы

Европейская Комиссия выделила дополнительные 68 миллионов евро на гуманитарную помощь палестинцам, пострадавшим от войны в Газе, для обеспечения продовольствием, питанием, здравоохранением, водоснабжением, санитарией и предоставлением жилья.

Война •   •  20242 просмотра
Еврокомиссия предоставляет 68 млн евро помощи Сектору Газы

Стали известны последствия ночной атаки на Харьков

Медицинский комплекс в Харькове, в котором находилось более 1 000 человек, едва не попал под российские ракетные удары, в результате чего один человек получил легкое ранение, а также был нанесен ущерб зданиям и инфраструктуре.

Война •   •  18816 просмотра
Стали известны последствия ночной атаки на Харьков

В Херсоне прогремели несколько взрывов

В Херсоне произошло несколько взрывов, когда российская армия атаковала с временно оккупированного левого берега, причем под обстрелом оказалась прибрежная зона, по словам мэра, который призвал жителей переехать в более безопасные места.

Общество •   •  21670 просмотра
В Херсоне прогремели несколько взрывов